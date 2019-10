"Me voy de Boca": la explicación de Daniel Angelici

"Me voy. Lo estuve pensando pero no creo en la alternancia, llevo muchos años acá, cuatro de tesorero y ocho de presidente, y me parece que es bueno de un paso al costado". Daniel Angelici tiró la bomba en el marco de la Cena Anual Solidaria de Boca Social.