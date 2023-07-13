Mónica Farabello

CV Producciones fue la firma encargada de gestionar y promocionar el Carnaval del País en el verano 2023; pero las cosas no salieron como se esperaba y mucho menos como se había prometido y pactado legalmente.

Más allá que los auspiciantes acompañaron, los aparentes incumplimientos por parte de la Productora empañaron toda la relación.

Una vez concluida la edición, desde la Comisión del Carnaval del País emitieron un documento contundente donde expresaban el incumplimiento en los pagos. Desde ese momento comenzó un diálogo tenso, hasta concluir en un silencio rotundo.

“Alejandro Cupitó y Facundo Venencio tenían a su cargo la gestión y promoción del mayor evento teatral a cielo abierto de la Argentina. Pero, los productores de eventos, artistas y obras teatrales no cumplieron con el acuerdo firmado y deben más de 14 millones de pesos”, señalaron a través de un comunicado.

Asimismo, indicaron que “CV Producciones quedó en deuda con el Carnaval del País por la suma de $14.600.000 y se los ha intimado al pago de la misma”.

Pero ¿en qué quedó la contienda entre la Comisión del Carnaval y los productores? Según confirmó Lucio Benítez, actual presidente de la entidad, “todo será llevado a la Justicia. En agosto vamos a tener una mediación y todo queda en manos de los abogados. Desde la Comisión queremos que todo se resuelva sin tener que atravesar todo un proceso judicial. De todas maneras los abogados de la Comisión están utilizando todas las herramientas para lograr el cobro”.

Por su parte, el abogado Jaime Martínez Garbino se sumó a las declaraciones y sostuvo que están a la espera de una fecha para la mediación ya que nos encontramos en medio de una feria judicial. “El 25 se reanudan los plazos”, definió el letrado.

Intimaciones, incumplimientos y enojos

Alejandro Cupito y su socio, Facundo Venencio, propietarios de C.V. Producciones fueron intimados por el incumplimiento con el carnaval de Gualeguaychú.

El informe final indicó que durante la última temporada del Carnaval del País, los productores no cumplieron con el acuerdo firmado. La suma ascendió a $14.600.000, aunque por los intereses la cifra superará ampliamente los 15 millones de pesos.

Por su parte, Alejandro Cupitó también inició acciones legales a la Comisión del Carnaval del País por "la falsedad de lo trascendido", y los acusa "por incumplimiento de contrato" por parte de la comisión del carnaval, denunciando irregularidades y maniobras que perjudicaron a algunos sponsors y a la productora.

Uno de los abogados del productor, Dr. Rodrigo Avendaño, aseguró que "está probado el incumplimiento contractual por parte de la Comisión del Carnaval", lo que generó una serie de inconvenientes a la productora con algunas marcas por lo que se accionó "por el irreparable daño producido al prestigio, buen nombre y honor hacia el productor".