Médico violó la cuarentena e insultó al portero del country que no lo dejó ingresar

Un médico tucumano protagonizó un escándalo cuando, tras violar el decreto de aislamiento obligatorio, insultó y denigró a los vigiladores privados de un barrio cerrado que le impidieron el acceso.

El hecho se viralizó en las redes sociales porque uno de los porteros del barrio Los Azahares, en el municipio de Yerba Buena, una ciudad de clase media alta pegada a la capital provincial, filmó el agravio del médico contra él y su compañero.

El agresor, identificado como Ernesto Prebisch, fue aprehendido por violar la cuarentena obligatoria y se vio obligado a pedir disculpas públicas. Además, durante la discusión, el médico les digo a los porteros que era integrante de la Policía de Tucumán, lo que horas después de difundido el hecho fue desmentido por el Ministerio de Seguridad de esa provincia.

mÉDICO

La escena, que dura poco menos de dos minutos, se expandió rápidamente vía Facebook y WhatsApp. Lo muestra a Prebisch en una costosa bicicleta fuera de sí cuando, con el fin de hacer respetar la cuarentena, los porteros le impiden el ingreso al barrio cerrado.

“Tu viejo se va a cagar de hambre boludo, ¿vos no sabés quién soy? Yo soy médico de la cana, pelotudo, soy médico de la Policía”, les mintió Prebisch. “Vos llegás y tenés que hablar con educación, porque a mi me enseñaron educación, váyase afuera”, le respondió con tranquilidad, mientras lo filmaba, uno de los vigiladores. Pero el médico fue más allá y se resistió. “¿Vos me vas a enseñar educación a mí? ¿Cuánto es 2 + 2?", ironizó el médico y cuando le pidieron que se retirara respondió: "No me voy un pingo, me importa nada lo que digan, ustedes avisen que yo he venido así entro. Voy a entrar como se me cante el pingo. ¿Quién sos vos para correrme a mí?”. “¡Vos no sabés quién soy yo!”, repitió varias veces Prebisch, haciéndoles creer que era médico de la Policía.

Después de que el hombre se fuera de la puerta del barrio, los vigiladores lo denunciaron al 911. Agentes de la comisaría de Yerba Buena lo interceptaron en el cruce de la avenida Aconquija y San Martín. La Policía aprehendió al médico, quien permaneció en la comisaría durante menos de una hora y luego fue liberado. “Fui a ver un paciente, que vive en ese country. En la portería me dicen si tenía identificación y ahí comenzó al discusión. Cometí dos errores: salir y, después, pelearme”, admitió Prebisch a la prensa local.

Según su relato, el médico suele ir a visitar a ese paciente. Dijo que incluso llevaba la medicación de la persona en el bolsillo. “Decidí ir en la bicicleta porque soy cardíaco. Tal vez si iba en el auto, como lo hago a menudo, no pasaba esto”, agregó.

A Prebisch la Justicia federal de Tucumán le abrió una causa por violación de los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación y le quitó la bicicleta, por cinco días. En tanto que desde el Ministerio de Seguridad aclararon que Prebisch no forma parte de la fuerza policial, como afirmó en el video.

“Este jueves por la tarde un vecino de Yerba Buena de 56 años quiso ingresar a un country de la zona, pero personal de seguridad privada del barrio le prohibió la entrada en el marco de las restricciones que se implementan por la cuarentena. Es nuestro deber aclarar que esta persona no es ni fue parte de la Policía de Tucumán, como afirma en el video que se difundió. No tiene ni tuvo ningún tipo de relación con la fuerza”, explicó el subsecretario de Seguridad, José Ardiles.

“En estos momentos que atravesamos como sociedad, apelamos a la sensatez de la comunidad. Justamente son los profesionales de la salud quienes analizan la situación y aconsejan a las autoridades nacionales cuáles son las medidas preventivas necesarias para enfrentarla. También son los médicos quienes afrontan día a día los riesgos y consecuencias de este virus. Por ello un profesional debería actuar con más responsabilidad y ser un ejemplo para la sociedad”, agregó Ardiles.

Resta saber si Prebisch también mintió respecto de las razones que lo llevaron a la puerta del barrio cerrado. (fuente: Infobae)