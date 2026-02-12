Luego de haber estado en 2025, Médicos Sin Fronteras (MSF) visitará nuevamente Gualeguaychú, donde un equipo de sensibilización de la organización estará recorriendo este jueves y viernes las calles céntricas de la ciudad para dar a conocer el trabajo médico-humanitario de la organización e invitar al público a apoyar sus proyectos.

“Hoy en día, hay más de 280 socios, socias y donantes activos en Gualeguaychú que brindan su aporte mes a mes para colaborar con el trabajo que MSF lleva adelante en más de 75 países alrededor del mundo, por lo que es un gusto visitar nuevamente la ciudad para invitar a que más personas sumen su apoyo a la labor que realizamos”, comentó Carolina Heidenhain, directora de comunicación de MSF para Latinoamérica.

MSF trabaja en las principales crisis humanitarias del mundo, desde conflictos como el de Ucrania o Yemen, a epidemias y desastres naturales, u otras emergencias como la crisis migratoria en distintas regiones de Sudamérica.

“Es gracias a los aportes y el compromiso activo de socios, socias y donantes, que nuestros equipos pueden evaluar cada situación de crisis y decidir rápidamente la mejor forma de brindar asistencia, con total independencia y siempre en favor de las poblaciones más necesitadas”, agregó Heidenhain.

Actualmente, MSF cuenta con más de 120 000 socios en Argentina.

Acerca del equipo de sensibilización

El equipo de sensibilizadores de MSF estará ubicado sobre 25 de mayo, entre España e Italia. Estarán allí el jueves 12, de 11 a 13 hs y de 16 a 20 hs; y el viernes 13, de 9 a 13 hs y de 16 a 18 hs. Los sensibilizadores que trabajan en esta campaña son empleados directos de MSF y están identificados con uniformes de la organización y credenciales con foto y documento de identidad. Están capacitados para responder las dudas del público y con quienes deciden asociarse completan un corto formulario. En esta campaña no solicitamos ni aceptamos donaciones en efectivo, tanto por cuestiones de seguridad como de transparencia.

Médicos Sin Fronteras (MSF) es una organización humanitaria internacional que brinda asistencia médica de emergencia a personas víctimas de catástrofes de origen natural o humano, de conflictos armados, de epidemias y de enfermedades olvidadas, o sin acceso a la salud.

En 2023, desarrolló 492 proyectos de acción médica y humanitaria en más de 75 países. Cada día, más de 67.000 trabajadores y trabajadoras proveen asistencia a personas en contextos de crisis, sin ninguna discriminación y respetando los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.

MSF es independiente gracias a sus 7,1 millones de socios, donantes y colaboradores de todo el mundo. En reconocimiento a nuestra labor humanitaria, recibimos el Premio Nobel de la Paz 1999.

