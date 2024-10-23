Médicos Sin Fronteras (MSF) se encuentra desde este miércoles recorriendo Gualeguaychú para dar a conocer el trabajo médico-humanitario de la organización e invitar al público a apoyar sus proyectos alrededor del mundo.

“Hoy en día más de 290 vecinos de Gualeguaychú brindan su aporte mes a mes para colaborar con el trabajo que MSF lleva adelante en más de 70 países, por lo que es un gusto visitar la ciudad para invitar a que más personas sumen su apoyo a la labor que realizamos”, comentó Nancy Guerrero Castillo, directora general de la ONG para la América del Sur de habla hispana.

Según indicaron en un comunicado de prensa, los sensibilizadores que trabajan en esta campaña son empleados directos de la organización y están identificados con uniformes de la misma y credenciales con foto y documento de identidad. Están capacitados para responder las dudas del público y completan un corto formulario con quienes deciden asociarse.

“En esta campaña no solicitamos ni aceptamos donaciones en efectivo, tanto por cuestiones de seguridad como de transparencia”, remarcaron.

La labor de Médicos Sin Fronteras alrededor del mundo

MSF es una organización humanitaria internacional que brinda asistencia médica de emergencia a personas víctimas de catástrofes de origen natural o humano, de conflictos armados, de epidemias y de enfermedades olvidadas, o sin acceso a la salud.

Algunos datos destacados del trabajo de la ONG

"Desarrollamos más de 500 proyectos de acción médica y humanitaria en más de 70 países.

Cada día, más de 67.700 trabajadores proveen asistencia a personas en contextos de crisis, sin ninguna discriminación y respetando los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.

Somos independientes gracias a nuestros 7 millones de socios, donantes y colaboradores de todo el mundo. En reconocimiento a nuestra labor humanitaria, recibimos el Premio Nobel de la Paz 1999", señalaron en su comunicado.

“Es gracias a los aportes y el compromiso activo de socios, socias y donantes, que nuestros equipos pueden evaluar cada situación de crisis y decidir rápidamente la mejor forma de brindar asistencia, con total independencia y siempre en favor de las poblaciones más necesitadas”, agregó Guerrero Castillo.