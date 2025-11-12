La Policía de Entre Ríos realiza 54 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Concordia para desarticular una organización que vendía armas y drogas por las redes sociales.

Los procedimientos son en el marco de una causa investigada por el personal de la División Investigaciones a cargo del comisario Miguel Martina, bajo directivas del fiscal Fabio Zabaleta.

El operativo es el resultado de una pesquisa de más de cinco meses, en la que se habría determinado la venta ilegal de armas de fuego, cartuchería y droga a traves de las redes sociales.

Más de 600 efectivos participan de los allanamientos que además cuentan con la supervisión del Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, según publicó Concordia Policiales.

El operativo permitió el secuestro de armas, cartuchería y dosis de estupefacientes listos para la venta.