Por orden del Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán S. Viri, y a pedido del fiscal federal Pedro Rebollo, se llevaron adelante este martes 24 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, en el marco de una causa que investiga a una organización criminal internacional dedicada a la fabricación y comercialización de cigarrillos falsificados.

El operativo, ejecutado por la Prefectura Naval Argentina, abarcó domicilios ubicados en las provincias de San Juan, San Luis, Mendoza, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos, incluyendo las ciudades de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Paranacito.

La investigación, que lleva más de un año y medio en la órbita de la Fiscalía Federal, apunta a una estructura delictiva de gran envergadura que también tenía ramificaciones en Paraguay, Chile y Brasil.

En el expediente se analizan múltiples delitos, entre ellos infracción marcaria, contrabando, falsificación, trata de personas con fines de explotación laboral, adulteración de certificados, evasión tributaria, lavado de dinero y asociación ilícita.

Según informaron fuentes oficiales, los procedimientos arrojaron resultados positivos: se secuestraron miles de atados de cigarrillos, importantes sumas de dinero, teléfonos celulares, vehículos 0 kilómetro y de alta gama, además de maquinaria y documentación clave para la causa.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la localización de la fábrica donde se producían los cigarrillos ilegales, la cual fue clausurada. En el lugar se incautó una máquina industrial conocida como “MK8”, capaz de producir hasta 80 mil paquetes diarios.

La magnitud del operativo es considerada excepcional. De acuerdo a los investigadores, hacía más de 15 años que no se registraba en el país un procedimiento de estas características.

Como resultado de la investigación, se estima que se evitó la comercialización de más de 26 millones de atados de cigarrillos al año, lo que hubiera representado ingresos para la organización cercanos a los 46.400 millones de pesos, solo en relación a una de las marcas falsificadas.

La causa continúa en pleno desarrollo y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.