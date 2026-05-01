Durante abril de 2026, el Municipio desarrolló un esquema sostenido de mantenimiento vial orientado a corregir deterioros puntuales en la calzada urbana ya que a lo largo del mes se concretaron intervenciones específicas que permitieron reparar 46 baches distribuidos en distintos sectores de la ciudad para recuperar condiciones adecuadas de circulación y prolongar la vida útil de las calzadas intervenidas.

Las tareas se apoyaron en una combinación técnica de materiales, según el tipo de daño detectado: en ocho casos se aplicó asfalto, mientras que las restantes 38 requirieron hormigón.

En total, se pudo componer una superficie acumulada de 887,16 metros cuadrados de pavimento urbano.

Sumados los trabajos realizados en lo que va de 2026, en total se repararon 169 baches, el equivalente a una superficie de 2.772,96 metros cuadrados de pavimento urbano.

Cada reparación respondió a un procedimiento previamente establecido, el cual comenzó con la identificación del deterioro y su delimitación precisa.

Luego se realizó el corte del perímetro afectado, la remoción del material dañado y la limpieza profunda del área. A continuación, se verificó la base, se corrigieron posibles fallas estructurales y se colocó el material correspondiente.

La etapa final incluyó nivelación, compactación y control de terminación, con el fin de garantizar durabilidad y correcta integración con la calzada existente.

“El mantenimiento sistemático de calles cumple un rol central en la dinámica urbana: no solo mejora la circulación vehicular y peatonal, sino que reduce riesgos, optimiza tiempos de traslado y protege inversiones previas en infraestructura”, destacaron.