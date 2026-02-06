La primera etapa de trabajo se focalizó en la puesta a punto de calle Florida entre Maestra María Torrilla y el Acceso Sur, con el fin de fortalecer la transitabilidad y la seguridad en un corredor estratégico, además de poder descomprimir flujos hacia Urquiza al Oeste y otros ejes urbanos.

Por ese motivo, finalizada esa etapa de mejoras con aportes de materiales, se comenzó a trabajar de manera intensiva en la unión de calle Florida con el principal ingreso y egreso de Gualeguaychú.

Para esta nueva etapa de tareas se utilizó un rodillo compactador y una retroexcavadora, las cuales cumplieron funciones para reconstruir esos sectores y que la unión de ambos quede uniforme, nivelada y segura al tránsito.

El operativo se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, a través de la Dirección de Obras Públicas, con personal y equipamiento propio.

Las labores comprenden también el vuelco controlado de broza a lo largo de los últimos 200 metros camino antes de llegar al ingreso principal, su posterior distribución manual y mecánica, y el trabajo técnico de nivelación con maquinaria pesada, lo que permite recuperar la geometría de la superficie, corregir irregularidades, conformar pendientes adecuadas, además de dejar una huella más estable para el tránsito diario, con un resultado visible en la uniformidad del suelo y en la mejora de la rodadura en cada tramo intervenido.

El esquema de trabajo incluyó mantenimiento vial con aportes de materiales, una metodología que permite recuperar superficies, consolidar trazas y extender la vida útil de calles que no cuentan con pavimento.

En ese marco, se realiza un repaso general de toda la calzada y se incorpora broza como material de refuerzo, con el objetivo de mejorar la capacidad portante de las calzadas y garantizar una circulación más segura para vehículos particulares.

En este sentido, la distribución del material se ejecuta de manera uniforme, ajusta el nivel de las pendientes y mejora el estado previo de cada tramo.

Este tipo de acciones resulta fundamental en sectores donde el suelo requiere mantenimiento periódico para sostener condiciones adecuadas de uso.

Estos trabajos forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +Caminos, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales.

“Las mejoras viales mediante esta modalidad forman parte de una política activa que el Gobierno de Gualeguaychú desarrolla para dar respuesta a demandas vecinales vinculadas al deterioro de calzadas, la presencia de baches y la falta de consolidación del terreno, y cuyo objetivo central es elevar los niveles de seguridad y calidad en el tránsito cotidiano”, manifestaron desde el Municipio.

Pero además, optimizar el tramo de calle Florida que une el Acceso Sur con Urquiza al Oeste permitirá la existencia de un camino alternativo para unir estos dos puntos clave de la ciudad, sobre todo cuando comiencen los trabajos de reconstrucción del boulevard Martínez, labor que obligará a que muchos tomen caminos alternativos mientras duren estos trabajos de mejoras de infraestructura vial.