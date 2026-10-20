Mejoramiento de calles: habrá zonas de la ciudad por las que no se podrá circular por obras de bacheo
Se realizan tareas que incluyen retiro de material dañado, recomposición de base y hormigonado. También estará cerrada hasta el 25 de octubre la zona de Costanera. Habrá desvíos señalizados y habilitación sujeta al fraguado.
El Municipio implementa interrupciones completas y parciales a la circulación vehicular en diferentes zonas de la ciudad.
En lo que respecta al casco urbano, los cortes totales y parciales que se realizan por apertura de baches y reconstrucción de calzada son:
- España, entre Gervasio Méndez y Doello Jurado
- Rocamora, entre Doello Jurado y 3 de Caballería
- López y Planes, entre Doello Jurado y Martínez Paiva
- Avenida Sarmiento y Avenido Alsina: cortes parciales por hormigonado de cordones
Por otra parte, se recuerda a la comunidad que hasta el 25 de octubre estarán vigente los siguientes cortes totales por el Mundial de Canotaje 2026:
- Avenida Morrogh Bernard y Luis N. Palma
- Montiel y Luis N. Palma
- Urquiza y Pronunciamiento
- 25 de Mayo y María Luisa Guerra
- San Martín y Avenida Morrogh Bernard
- Avenida Morrogh Bernard y Bolívar.
Por último, solicitan respetar los cortes totales y no circular por allí hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada.