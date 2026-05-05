La Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura realiza tareas de mantenimiento, nivelación y mejora en la calle Tula Costa, más específicamente entre el Boulevard De María y el ingreso del barrio Curita Gaucho, a partir del aporte de material para optimizar las condiciones de circulación en ese sector de la ciudad.

Además, en el camino que lleva a los barrios Curita Gaucho y Miguel Ángel, se realizan tareas similares en el cuadrante cercado por las calles boulevard Daneri, Perigan, Teresa Margalot y Boulevard De María y también en Boulevard De María, desde Sobral hasta el final, en dirección norte.

El mantenimiento con aporte de materiales implica una serie de técnicas orientadas a la reparación y conservación de la calzada.

Para emprender estas tareas se lleva adelante la limpieza, la nivelación de la calzada mediante el uso de niveladoras y la compactación de la superficie, con la consecuente corrección de baches y la aplicación de nuevas capas de material, con el objetivo de prolongar la vida útil de la calle.

Esto permitirá que las calles intervenidas sean más transitables durante las jornadas de lluvia; una labor muy esperada por los vecinos de la zona y los habitantes de los barrios Curita Gaucho y Miguel Ángel, quienes durante años reclamaron mejoras integrales en la calle Tula Costa.