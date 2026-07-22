A partir de este miércoles, las condiciones climáticas comienzan a estabilizarse en Entre Ríos. Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se prevén precipitaciones en el territorio provincial, pero los días grises y fríos se mantendrán, con máximas que en ningún caso superarán los 16 grados.

Para este jueves, en Gualeguaychú y los departamentos vecinos de Uruguay, Colón, Tala e Islas del Ibicuy, se espera la temperatura mínima más baja de la provincia, registrando apenas 8 grados por la mañana y una máxima que alcanzará los 15 por la tarde. Si bien el cielo se mantendrá cubierto durante la mayor parte de la jornada, se prevé que el sol pueda asomar de a ratos con el transcurrir de las horas.

El ambiente frío y la fuerte presencia de nubes se replicarán en el resto del mapa entrerriano. En la zona de Paraná, Diamante, Nogoyá, Villaguay y La Paz, la mínima se ubicará en los 10 grados y la máxima rondará los 15 grados, con cielo mayormente nublado. Por su parte, en el noreste provincial (Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador), el termómetro marcará 10 grados de mínima y alcanzará los 16 grados de máxima, manteniéndose el cielo completamente cubierto durante todo el jueves.