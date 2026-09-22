Las transferencias automáticas a las provincias mostraron una mejora interanual de 0,8% en las tres primeras semanas de septiembre, según se desprende de registros oficiales.

El avance es producto de una mejora de 1,7% en los giros provenientes de la coparticipación (impulsada por el impuesto a las Ganancias), mientras que los referidos a leyes especiales caen 16,7% y los correspondientes a la compensación por consenso fiscal ceden 4,8%.

En tanto, dentro de lo que se denomina “leyes especiales” se observa una fuerte baja de 49,5% de los fondos correspondientes a Bienes Personales, que se suma a una caída de 11% en el IVA de la seguridad social y de 7% en combustible. Esto se compensa parcialmente con una suba de 28,4% en los fondos provenientes del monotributo. Los datos surgen de un informe que publicó la consultora Politikón Chaco.

En lo que refiere a “transferencias no automáticas”, Corrientes se sumó al grupo de jurisdicciones que recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El giro coincidió con la visita del gobernador Juan Pablo Valdés a la Casa Rosada para reunirse son el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El informe precisó que al viernes 18 de septiembre inclusive, las transferencias no automáticas a provincias alcanzaban a $ 71.031 millones, un valor que ya se ubicó por encima de lo distribuido en todo el mes de agosto pasado.

El 44% de ese total corresponden a Aportes del Tesoro Nacional (ATN), por un valor de $ 31.000 millones.

Justamente el viernes 18 se concretó el pago de $ 5.000 millones por ATN a la provincia de Corrientes, hasta el momento el último desembolso observado por dicho concepto en el mes, que se suma a los $ 3.500 millones enviados a Jujuy y La Pampa y los $ 5.000 millones a Misiones que se pagaron el viernes 4 de septiembre; y los $ 7.000 millones a Catamarca y Salta que se pagaron el viernes 11.

En lo que va del año el reparto de ATN alcanza los $ 182.000 millones, encabezado por Misiones ($ 25.000 millones), Corrientes ($ 19.000 millones) y Catamarca ($ 18.500 millones). Le siguen Salta ($ 18.000 millones), Entre Ríos ($ 15.000 millones), Mendoza ($ 14.000 millones), Jujuy ($ 13.500 millones), Neuquén ($12.000 millones), San Juan ($ 10.000 millones), Chaco ($ 10.000 millones), Santa Fe ($ 8.000 millones), Chubut ($ 6.500 millones), Córdoba ($ 5.000 millones), Santa Cruz ($ 4.000 millones) y La Pampa ( $ 3.500 millones).

Por otro lado, dos provincias recibieron transferencias para sus Cajas previsionales provinciales: La Pampa por $ 5.000 millones y Neuquén por $ 8.000 millones; estos envíos, hasta el momento, explican el 18% del total repartido en el mes; y como tercer concepto de mayor volumen de envíos en lo que va de septiembre corresponde a Comedores Escolares, por $ 9.479 millones (13% del total) a seis provincias.

Fuente: NA