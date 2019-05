Melchiori: "Cambiemos es la única fuerza que le puede ganar al oficialismo"

Asimismo, contó que hay un reclamo que se repite hace años y no se detiene ni aminora: el pésimo estado de las calles: “no es posible que algo tan básico sea ignorado, por lo que hemos definido que la ordenanza que establezca la declaración de la Emergencia Vial será la primera tarea a la cual nos abocaremos”.

Melchiori señaló que la ordenanza de emergencia es vital para obtener recursos extraordinarios para poner en marcha un ambicioso plan de mejoramiento y pavimentación de calles. “A grandes problemas, grandes soluciones. No alcanza con discursos floridos, hay que invertir y priorizar. Desde el 10 de diciembre pondremos a andar nuestra propuesta: un fuerte impuso a la mejora de las calles internas de los barrios; los accesos troncales a cada zona y un plan de repavimentación del centro de la ciudad”, detalló.

Según el candidato de Cambiemos “el acceso cotidiano al barrio, el tránsito de todos los días es tan o más importante que cualquier otra obra orientada a los espacios públicos y es una mejora directa y continua de la calidad de vida de los vecinos. Una buena calle redunda en menos mantenimiento de los vehículos, que llegue el transporte público, que ingrese una ambulancia en una emergencia, que pueda circular un patrullero. En definitiva es un avance real en la vida de la gente. Un buen acceso, con iluminación, también es sinónimo de seguridad”, agregó.

“No podemos dejar que la mejora de la trama vial quede exclusivamente en manos de los vecinos que pagan la obra a través de consorcios o que las pocas calles que se concreten sean las más vendibles políticamente. Con esta lógica, el colapso vial está cerca”, criticó.

Melchiori explicó también que “esas obras no pueden ser llevadas adelante sin pensar la ciudad en su conjunto. Necesitamos una planificación estratégica, con prioridades urbanísticas que vayan señalando los requerimientos viales según el tipo (cordón cuneta, pavimento, asfaltado y mantenimiento de calles). Si queremos ser una ciudad moderna, desarrollada, turística, ya no hay lugar para las obras antojadizas, sin un respaldo técnico integral. No podemos crecer para cualquier lugar. Por todo ello debemos avanzar sobre el reordenamiento vial en zonas urbanas, de circunvalación y accesos a la ciudad, ello a través de la habilitación de nuevos espacios para el tránsito vehicular como el enlace entre bulevares De León y Montana; Alsina y la rotonda de Primera Junta y Ruta 136, al tiempo que la Plataforma Logística que planteamos en nuestro Plan de Gobierno implicará otros desafíos importantísimos y ambiciosos, pero que conllevarán múltiples beneficios económicos, de transitabilidad y de empleo”, detalló.

Por último puntualizó que “es cierto que ningún intendente puede hacer magia con los recursos, pero lo que sí es posible hacer es invertir mejor. Trazar un norte y dirigir el gasto de manera consensuada y planificada. El Plan de Descentralización Municipal que llevaremos adelante también servirá para optimizar recursos. Cuando se gasta desde el Estado, que es dinero de los vecinos, hay que usarlo con criterio y en cuestiones que les hagan la vida mejor a los contribuyentes. No es posible seguir generando áreas y cargos políticos que no cumplen funciones concretas. Nuestra misión desde el 10 de diciembre será tratar que poco a poco las palabras Estado y eficiencia, puedan ir de la mano. Asimismo, buscaremos que no haya dos ciudades, dos realidades. Por eso, el Plan de Calles incorpora a todos los sectores de la ciudad, es equitativo, estratégico, justo y busca un desarrollo armonioso de Gualeguaychú”, finalizó.