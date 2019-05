Melchiori: "La Municipalidad debe ir al encuentro del vecino y no al revés"

“El vecino, en cada charla, en cada reunión, nos convence aún más que podemos cambiar completamente la historia de las PASO y nos motivan para profundizar el trabajo. Y desde el sábado a hoy, con las noticias nacionales de público conocimiento, nos piden que no aflojemos. Y por supuesto que no lo vamos a hacer. Un circunstancial resultado electoral no va a cambiar nuestras ideas ni nuestros valores”, aseguró.