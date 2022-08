El noviazgo de Melody Luz y Alex Caniggia avanza a paso firme afuera de El Hotel de los Famosos, reality en el que se conocieron y nació el amor, más allá de que algunas personas del público le hagan una recurrente pregunta a la bailarina sobre el romance.

"Al principio del reality no nos teníamos en vista. La gente me cruza y me dice '¿es real lo de Alex?'. Es obvio que es real", contó Melody en La Noche del Domingo, por América.

Y agregó: "Estamos casi viviendo juntos porque no nos separamos nunca".

MELODY LUZ SUBRAYÓ LO QUE MÁS Y LO QUE MENOS LE GUSTA DE ALEX

Intrigado en la relación íntima de Melody Luz con Alex Caniggia, Mariano Iudica aprovechó la presencia de la bailarina en su programa de América para preguntarle qué es lo que más le gusta de su novio, y lo que menos le gusta de él.

"Lo que más me gusta de él es su humor. Nunca lo vas a ver apagado. Siempre está haciendo bromas", destacó Melody.

"Es una persona caprichosa, pero bueno, yo también lo soy. Tenemos que aprender a conocernos cada vez más", confesó la bailarina, súper enamorada de Alex Caniggia.