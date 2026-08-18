“Memorias de la Infancia”: el recorrido en el Museo de Deken por los juegos de otras generaciones
En el marco del Mes del Niño, el Museo de la Memoria Popular, ubicado en Casa De Deken, presenta “Memorias de la Infancia”, una propuesta destinada especialmente a instituciones educativas que invita a los niños a descubrir cómo eran los juegos y juguetes de otras generaciones.
La muestra estará disponible desde el miércoles 19 de agosto y podrá visitarse durante todo el mes en los horarios habituales del museo. La iniciativa recupera recuerdos, historias y formas de jugar que forman parte de la memoria colectiva.
Durante el recorrido, los visitantes podrán conocer una exposición de juguetes tradicionales, como el yoyó, el trompo y el balero, entre otros, además de descubrir cómo se utilizaban y cuáles eran las formas de entretenimiento antes de la llegada de las pantallas y los videojuegos.
“Memorias de la Infancia” propone acercar a las nuevas generaciones aquellos juegos que acompañaron la niñez de padres y abuelos, generando un vínculo con distintas épocas y costumbres.
A través de la propuesta, el Museo busca acercar el patrimonio cultural a los niños y mantener vivos los recuerdos vinculados a la vida cotidiana de generaciones anteriores.
Horarios
Miércoles, jueves y viernes, de 9 a 12 h y de 14 a 17 h.
Sábados, domingos y feriados, de 10 a 23 h y de 17 a 20 h.
Para solicitar turnos, comunicarse al 3446-571227.