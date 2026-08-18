En el marco del Mes del Niño, el Museo de la Memoria Popular, ubicado en Casa De Deken, presenta “Memorias de la Infancia”, una propuesta destinada especialmente a instituciones educativas que invita a los niños a descubrir cómo eran los juegos y juguetes de otras generaciones.

La muestra estará disponible desde el miércoles 19 de agosto y podrá visitarse durante todo el mes en los horarios habituales del museo. La iniciativa recupera recuerdos, historias y formas de jugar que forman parte de la memoria colectiva.

Durante el recorrido, los visitantes podrán conocer una exposición de juguetes tradicionales, como el yoyó, el trompo y el balero, entre otros, además de descubrir cómo se utilizaban y cuáles eran las formas de entretenimiento antes de la llegada de las pantallas y los videojuegos.

“Memorias de la Infancia” propone acercar a las nuevas generaciones aquellos juegos que acompañaron la niñez de padres y abuelos, generando un vínculo con distintas épocas y costumbres.

A través de la propuesta, el Museo busca acercar el patrimonio cultural a los niños y mantener vivos los recuerdos vinculados a la vida cotidiana de generaciones anteriores.

Horarios

Miércoles, jueves y viernes, de 9 a 12 h y de 14 a 17 h.

Sábados, domingos y feriados, de 10 a 23 h y de 17 a 20 h.

Para solicitar turnos, comunicarse al 3446-571227.