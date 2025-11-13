El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, confirmó este jueves que el oficialismo convocará a sesiones extraordinarias “a partir del 10 de diciembre” para tratar el Presupuesto Nacional 2026 y otros proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo como “inocencia fiscal” y “modernización laboral”.

Menem explicó que, si bien el oficialismo no cuenta con mayoría propia, trabaja “todos los días” en la búsqueda de consensos para lograr un Presupuesto “equilibrado por primera vez en la historia”.

En ese sentido, destacó la “receptividad” que encuentra el oficialismo de parte de los gobernadores a la sustentación de un equilibrio fiscal, y aseveró que este cambio de actitud proyecta a la Argentina como un “país previsible”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, aseguró que el proyecto de Presupuesto oficial “no tiene ningún tipo de posibilidad de que la Argentina tenga ni un centímetro de déficit. La política en general ha tomado conciencia, los gobernadores en general están dispuestos a acompañar”, indicó.

Consideró que, pese a que el oficialismo no tiene mayoría propia, “hay altas posibilidades de que podamos sacar el presupuesto” y dijo: “Si logramos sacarlo continuará la senda de ser un país previsible que va mejorando día a día sus índices y su proyección”.

Además, resaltó el crecimiento de La Libertad Avanza (LLA), que en dos años pasó de “treinta y pico de diputados propios a casi ochenta y pico” y explicó que ese número asegura el “veto garantizado”, lo que otorga una base parlamentaria sólida para el Gobierno.

Este crecimiento, que Menem atribuyó a una “elección muy buena” y al “gran trabajo en todo el territorial” liderado por Karina Milei, implica una “mucha más responsabilidad” para construir consensos en ambas cámaras y llevar adelante las reformas pendientes.

Finalmente minimizó la decisión del PRO de no conformar un interbloque con LLA en ninguna de las dos cámaras del Congreso y aseguró que existe “un excelente diálogo” con toda la dirigencia de ese partido.

“Hemos trabajado estos casi dos años de Gobierno en consonancia con el PRO, nos han acompañado en la mayoría de los proyectos que hemos llevado adelante, asi que no cambia que tengamos un interbloque o no”, explicó.