Amazon Prime Video le está dando los últimos retoques a la serie basada en parte de la vida del ex presidente Carlos Saúl Menem y de a poco van apareciendo imágenes de esta megaproducción que tuvo parte del rodaje con escenas desde La Rioja, la provincia que vio nacer y crecer políticamente al ex presidente.



“Menem” se estrenará en 2025 con Leonardo Sbaraglia como protagonista. Para este rol, el actor se se rapó la cabeza y comenzó a usar peluca para adoptar la imagen que el ex presidente tuvo en las décadas del ’80 y del ’90.



El trailer de “Menem” ya vio la luz y se allí se puede escuchar al actor imitando el particular acento del expresidente argentino recreando la popular frase del cohete que tenía pensado crear para viajar a una velocidad imposible de alcanzar.





“Con carisma se nace, el poder se construye. La serie del hombre que marcó la Argentina de los 90, Menem, inició su rodaje”, fue lo que indicó la productora que se encargó de la grabación de los seis capítulos de la serie.



El proyecto cuenta con el aval de Zulemita Menem, pero no de otros familiares como Carlos Nair Junior (hijo del ex mandatario) y la hija de Carlitos Junior y nieta del ex presidente, Antonella Menem.



Para su rol, Sbaraglia se puso en contacto con Zulemita, con el fin de poder aportar más elementos a su personaje. La serie contará los comienzos de Menem en la militancia y su función pública en La Rioja hasta su desempeño en la Casa Rosada.



Además de Leonardo Sbaraglia como Menem, el elenco incluye a reconocidos actores como: Griselda Siciliani, Juan Minujín, Marco Antonio Caponi, Agustín Sullivan, Cumelén Sanz, Guillermo Arengo y Campi.