Mientras se desarrolla la marcha a Plaza de Mayo, la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, brindó un mensaje grabado de casi 16 minutos a la multitud desde su casa en el que agradeció “de corazón las muestras de cariño” y afirmó: “Me gustó escucharlos cantar 'Vamos a volver'”. A las 15.20 sonó el himno nacional, luego, comenzó el discurso de la titular del Partido Justicialista (PJ). “¿Saben por qué no me dejan competir? Porque saben que pierden”, afirmó.

”Este modelo, que ahora encarna (el presidente de la Nación, Javier) Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae“, afirmó y postuló que “el verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro y por eso estoy presa”. Al concluir, sumó unas breves palabras en directo: “Fuerza compañeros, fuerza argentinos, fuerza compatriotas”.

El día después de que se resolviera su arresto domiciliario y a la espera del permiso judicial para sus salidas al balcón, la exjefa de Estado habló a la movilización que se despliega entre su departamento, el centro porteño y diversos puntos del país. Los organizadores calculan que hay un millón de personas en la zona.

“Vamos a volver, con más sabiduría, con más fuerza, los pueblos siempre vuelven", aseguró.

Qué dijo Cristina desde su casa en el mensaje grabado

Se trató de un mensaje de audio sin imagen que se emitió con señal abierta y sonó en los parlantes ubicados por Plaza de Mayo. Duró casi 16 minutos. Luego, se la escuchó en directo desde San José 1111.

"Estoy firme y tranquila aquí en San José, con prohibición de salir al balcón. Dios mío, qué cachivaches que son”, arrancó el mensaje grabado de Cristina Kirchner.

Y continuó: “Los he escuchado cantar consignas, cantar la marcha, cantar el himno nacional con mucha pasión. Pero quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez “vamos a volver”. No lo hacíamos desde hacía muchísimo tiempo, demasiado tal vez. Y me gusta ese “vamos a volver” porque revela una voluntad, la de volver a tener un país donde los pibes puedan comer cuatro veces al día y en el colegio les den libros y computadoras, que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse un autito, una casita, un terrenito, algo que sea de ellos, conseguido con el esfuerzo de su trabajo, bien peronista”



En el mismo sentido, agregó: “Los jubilados tenían remedios, Dios mío, ese país no fue ninguna utopía, no, no, no. Lo vivimos durante 12 años y medio y además lo dejamos desendeudado, como a las familias y a las empresas. Increíble lo que han hecho y cómo han destruido”.

Cristina explicó por qué piensa que el “modelo de Milei se cae”

Sobre el modelo de Milei, marcó: “Les quiero decir que este modelo que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae. Y se cae no sólo porque es injusto e inequitativo, no, no, no, no solamente por eso, sino fundamentalmente porque es in-sos-te-ni-ble en términos económicos. Tiene vencimiento como el yogur y no es nuevo, ya lo vimos con Martínez de Hoz en el 76 y con Cavallo en los 90. Porque me pregunto ¿cómo se sostiene un modelo económico donde la gente tiene que tarjetear la comida del día a día y arriba después no puede pagar la tarjeta? ¿Cómo subsiste un país donde es mucho mejor comprar comida, viajar, comprar ropa afuera porque es más barata de lo que está aquí adentro del país?"