Mercado Libre es la primera gran empresa en adherir al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones de Gualeguaychú
Con una importante inversión y la generación estimada de 330 puestos de trabajo directos e indirectos, la compañía abrió un centro operativo en la ciudad y se incorporó al régimen municipal de Incentivo a las inversiones privadas.
Mercado Libre, una de las compañías de comercio electrónico más importantes de América Latina, instaló en las afueras de la ciudad un centro operativo desde donde desarrollar su actividad logística, y se convirtió en la primera empresa de gran envergadura en incorporarse al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones en el Municipio de Gualeguaychú (RINIG).
A través de la firma MELI LOG S.R.L., la compañía presentó un proyecto que contempla una superficie operativa de aproximadamente 4.300 metros cuadrados y prevé la generación de 80 puestos de trabajo directos y alrededor de 250 indirectos, vinculados principalmente a las actividades de distribución, transporte y logística.
El proyecto comprendió la ejecución y adecuación de obras civiles, la incorporación de mobiliario, equipamiento y sistemas de almacenamiento, la implementación de sistemas automatizados de transporte interno, infraestructura tecnológica y de datos, instalaciones eléctricas y elementos vinculados a la seguridad e higiene.
“Trabajamos en conjunto con el gobernador Rogelio Frigerio, que impulsó el RINI, y nosotros, desde Gualeguaychú, el RINIG, con el cual incentivamos a las grandes inversiones”, señaló el intendente Mauricio Davico.
Según destacaron desde el Municipio, “más allá de la inversión y la generación de empleo, la presencia de Mercado Libre en Gualeguaychú representa una oportunidad para ampliar el alcance comercial de las empresas locales, favorecer la integración de proveedores y prestadores de servicios y dinamizar la economía de la ciudad y la región”.
En este sentido, Davico manifestó que “se abre una ventana importante para los comerciantes de Gualeguaychú a través del programa CLIC y MELI CONECTA, para que comerciantes y empresarios de Gualeguaychú vendan a toda la Argentina y más rápido”.
Mediante la Ordenanza N.º 13.088/2026, Gualeguaychú adhirió al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), establecido por la Ley Provincial N.º 11.162, y creó su propio régimen de promoción, destinado a favorecer la radicación, ampliación y desarrollo de proyectos empresariales dentro del ejido municipal.
De acuerdo con el gobierno local, “la normativa contempla beneficios tributarios orientados a fomentar la inversión privada, generar empleo genuino, impulsar la incorporación de tecnología y fortalecer las actividades productivas, comerciales, logísticas y de servicios”.
En ese marco, indicaron que la Dirección de Rentas, como autoridad de aplicación del RINIG, evaluó el proyecto presentado por MELI LOG S.R.L. y su solicitud de exención de tasas municipales, considerando la magnitud de la inversión, la infraestructura proyectada, la incorporación de tecnología y su impacto estimado sobre el empleo y el desarrollo económico local.