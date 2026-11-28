Mercado Libre, una de las compañías de comercio electrónico más importantes de América Latina, instaló en las afueras de la ciudad un centro operativo desde donde desarrollar su actividad logística, y se convirtió en la primera empresa de gran envergadura en incorporarse al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones en el Municipio de Gualeguaychú (RINIG).

A través de la firma MELI LOG S.R.L., la compañía presentó un proyecto que contempla una superficie operativa de aproximadamente 4.300 metros cuadrados y prevé la generación de 80 puestos de trabajo directos y alrededor de 250 indirectos, vinculados principalmente a las actividades de distribución, transporte y logística.

El proyecto comprendió la ejecución y adecuación de obras civiles, la incorporación de mobiliario, equipamiento y sistemas de almacenamiento, la implementación de sistemas automatizados de transporte interno, infraestructura tecnológica y de datos, instalaciones eléctricas y elementos vinculados a la seguridad e higiene.

“Trabajamos en conjunto con el gobernador Rogelio Frigerio, que impulsó el RINI, y nosotros, desde Gualeguaychú, el RINIG, con el cual incentivamos a las grandes inversiones”, señaló el intendente Mauricio Davico.

Según destacaron desde el Municipio, “más allá de la inversión y la generación de empleo, la presencia de Mercado Libre en Gualeguaychú representa una oportunidad para ampliar el alcance comercial de las empresas locales, favorecer la integración de proveedores y prestadores de servicios y dinamizar la economía de la ciudad y la región”.

En este sentido, Davico manifestó que “se abre una ventana importante para los comerciantes de Gualeguaychú a través del programa CLIC y MELI CONECTA, para que comerciantes y empresarios de Gualeguaychú vendan a toda la Argentina y más rápido”.

Mediante la Ordenanza N.º 13.088/2026, Gualeguaychú adhirió al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), establecido por la Ley Provincial N.º 11.162, y creó su propio régimen de promoción, destinado a favorecer la radicación, ampliación y desarrollo de proyectos empresariales dentro del ejido municipal.



De acuerdo con el gobierno local, “la normativa contempla beneficios tributarios orientados a fomentar la inversión privada, generar empleo genuino, impulsar la incorporación de tecnología y fortalecer las actividades productivas, comerciales, logísticas y de servicios”.

En ese marco, indicaron que la Dirección de Rentas, como autoridad de aplicación del RINIG, evaluó el proyecto presentado por MELI LOG S.R.L. y su solicitud de exención de tasas municipales, considerando la magnitud de la inversión, la infraestructura proyectada, la incorporación de tecnología y su impacto estimado sobre el empleo y el desarrollo económico local.