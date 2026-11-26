La obra representó una inversión superior a los 4,1 millones de dólares, cuenta con 4.400 mt2 de infraestructura y permite procesar hasta 26.000 paquetes diarios.

Durante la visita al nuevo centro de distribución, el intendente Mauricio Davico destacó el impacto socioeconómico positivo en la comunidad y la labor conjunta impulsada entre el sector público y el privado. "Va a generar algo muy positivo en nuestra economía. Creo que es muy importante recalcar el trabajo articulado que venimos haciendo con el gobernador, con la empresa, con el Ministerio, para que estas cosas sucedan y, sobre todo, los beneficios fiscales que hay en Gualeguaychú, y también Entre Ríos", afirmó Davico. En ese sentido, celebró "el resultado de todo esto. Son buenas noticias, más de 300 personas que van a tener trabajo".

En la recorrida, de la cual también participaron el intendente de Pueblo Belgrano, Francisco Fiorotto y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, el gobernador subrayó la relevancia del proyecto para la matriz productiva entrerriana. "Muy agradecidos y orgullosos que Mercado Libre haya elegido Gualeguaychú para abrir su tercer polo de distribución logística en la provincia. Se van a generar más de 300 puestos de trabajo directos e indirectos y eso es lo importante. Ese es el norte de la gestión de nuestro gobierno", expresó el mandatario.

Asimismo, destacó las gestiones coordinadas desde el inicio de la administración provincial. "Desde el primer momento de nuestra gestión fui a visitar a Mercado Libre para que invirtieran más y tuvieran mayor presencia en Entre Ríos. La provincia está creciendo en este tipo de comercio y cuenta con un enorme potencial para seguir en este camino. Mercado Libre lo ve con mucha claridad", remarcó.

Expansión operativa

El director de Relaciones Gubernamentales de Mercado Libre, Matías Fernández Díaz, detalló las características técnicas de la nave logística y ponderó las oportunidades de crecimiento en la provincia. "Hoy tenemos la buena noticia de que estamos creciendo. Teníamos un centro de distribución más chico y ahora nos expandimos, casi cuadruplicamos nuestra capacidad de procesamiento de paquetes. En este centro de distribución se van a procesar hasta 26.000 paquetes. Van a trabajar más de 80 empleados directos y 260 en lo que tiene que ver con el reparto de los paquetes", precisó Fernández Díaz.

El directivo ponderó además el trabajo en equipo y el uso de los canales locales de contratación. Aseguró que fue "clave la articulación con el municipio y también el trabajo del gobernador, para nosotros fue muy útil, siempre a disposición. Las autoridades locales tienen la bolsa de empleo, que también es muy importante para nosotros, y beneficios fiscales, lo que hace que miremos a Gualeguaychú como una plaza potencial para seguir creciendo. El comercio electrónico se va a duplicar en los próximos cinco años y estamos seguros de que Entre Ríos está en una posición para aprovechar esto y seguir creciendo año a año".

El nuevo centro de Gualeguaychú —que amplió ocho veces su superficie edilicia respecto a las instalaciones anteriores— se suma a los nodos logísticos que la compañía opera en Paraná (desde 2021) y en Concordia (desde 2025). Con la puesta en marcha de este tercer predio, la capacidad conjunta de procesamiento en Entre Ríos alcanza los 76.000 paquetes diarios.

Para la selección del personal, la firma articuló sus requerimientos con la Oficina de Empleo Municipal, con el propósito de priorizar la contratación de mano de obra local. En la actualidad, la plataforma registra más de 215.000 compradores activos y 1.300 emprendedores y pymes entrerrianas que comercializan sus productos a través del sistema.