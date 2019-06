Mercado: "no me sorprendió quedarme afuera de la Copa"

“Cuando era más joven estaba como obsesionado, no me tocaba estar y sufría muchísimo”, reconoció Mercado y señaló que ahora cambió su cabeza: “Me concentro en lo que me corresponde a mí, jugar bien al fútbol y hacer bien mi trabajo”.

“Cuando llegué a River pasaban las citaciones, se decía que podía estar y no… Estaba muy pendiente, quería estar y no me llamaban”, dijo el futbolista.

Además. Mercado bancó a Renzo Saravia, de flojo partido en el debut. "A mí me gustaría que apoyemos, que si no tuvo su mejor partido Renzo sienta apoyo. Porque es un chico que no estará solo en esta Copa América, seguramente será parte del proceso de las eliminatorias", destacó el ex lateral de la Selección sobre el 4 actual.

A continuación, agregó: "Si comenzamos con las dudas es mucho más difícil asentarse en la Selección. Hay que tenerle paciencia a los jugadores porque son los que nos van a llevar a Qatar, si Dios quiere".

Además, se refirió a la chance de que la banda derecha de la defensa sea ocupada por Milton Casco: "Si le toca jugar puede hacerlo perfectamente en esa posición, aunque creo que él siendo derecho se siente más cómodo en el lateral izquierdo".