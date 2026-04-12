Este domingo 12 de abril a las 16 horas, se llevará a cabo una nueva jornada de Plogging. La actividad es organizada por Interact Gualeguaychú Oeste, organización de voluntariado adolescente patrocinada por Rotary Club Gualeguaychú Oeste.



El punto de encuentro será el Club de Pescadores en Costanera del Tiempo. Desde allí, los participantes caminarán recolectando residuos sobre la orilla del río Gualeguaychú. La actividad se enmarca en lo que Rotary International considera el Mes del Ambiente, ya que el 22 de abril será el Mes de la Tierra.

Interact viene realizando jornadas similares desde hace varios años, en el Camino de la Costa, Parque Unzué Chico y Grande, Costanera. El último fue en febrero, en el marco de la organización de un campamento sobre intercambio de jóvenes del Distrito rotario 4945, donde participaron unas cincuenta personas.



Lo recolectado será separado en tres categorías: colillas por un lado; botellas, plásticos y papeles por otro; y tapitas en un tercer grupo. Todo se deposita luego en los cestos para que desde la Municipalidad se lo retire, y en la medida en que sea posible sea reciclado.



La actividad está destinada a personas de todas las edades, interesadas en llevar adelante estas buenas prácticas ambientales. Al finalizar la jornada, habrá una merienda compartida con los adolescentes que se sumen a la actividad. Se invita a que lleven algo para compartir, así pueden conocerse entre quienes tienen interés en colaborar con la comunidad.