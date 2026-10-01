Este jueves en Cero y Bolazo Stream, la gualeguaychuense Martina Feldkamp contó los detalles de la próxima edición de Mesa Dulce, la exitosa fiesta que organiza junto a su pareja, Malena Pizarro, desde su cuenta de Instagram @nosomos.primas. En esta oportunidad, realizarán el evento por primera vez en Gualeguaychú, el viernes 9 de octubre a las 22 horas en Wanako. Las entradas se pueden conseguir online a través de Passline y también estarán a la venta ese mismo día en la puerta.





“Arrancamos la gira en septiembre, estuvimos en España y Alemania y fue espectacular. muy sorprendidas y contentas por la cantidad de gente que vino. En octubre arrancamos la gira por Argentina empezando en Gualeguaychú, lo que para mí es espectacular porque soy de la ciudad, nací y fui al colegio ahí”, contó entusiasmada.

Mesa Dulce es una fiesta y comunidad federal pensada como espacio de encuentro y visibilidad para mujeres y diversidades, con música, dinámicas de interacción y sorpresas.

Martina y Malena impulsaron el evento desde su popular cuenta de Instagram, en la que comparten su vida cotidiana con humor para visibilizar la diversidad, naturalizar las relaciones LGBTQ+ y erradicar prejuicios. Se conocieron jugando al fútbol en 2016, empezaron a salir en 2017 y se casaron en noviembre de 2022. El nombre de la cuenta surge porque la gente en la calle o en reuniones siempre les preguntaba si eran primas o amigas, pero nunca asumían que eran novias.









“Hace un año lo describía de una manera y hoy lo describo de otra”, comentó Martina, resaltando que “hoy Mesa Dulce es más que un evento": "Se convirtió en una comunidad de mujeres muy grande que tenemos un montón de cosas además de un evento. Tenemos también un podcast, tenemos un grupo de WhatsApp que muchas utilizan para hablar todo el tiempo, para no sentirse solas, para buscar amigas o para conocer chicas".

"Se convirtió en una gran comunidad de mujeres, pero no solamente de mujeres que les gustan las mujeres”, aclaró.

“Nunca me hubiera imaginado que después de tres años estuviéramos yendo a lugares tan lindos. No sólo por hablar de Europa, sino por Salta, Córdoba, Tucumán, que algunas son provincias muy cerradas, muy católicas, conservadoras y tradicionales. Y en Salta hubo un récord de ventas”, expresó, recordando sus inicios en Buenos Aires y refiriéndose a la gira que comienza en Argentina.



“Hacer un evento en Gualeguaychú me genera mucha expectativa, porque salí del closet ahí, fue una locura atravesar todo eso. Lo viví en carne propia a eso de pueblo, del chusmerío, de que toda la ciudad se entera, y del qué dirán… lo viví ahí mismo, y volver después de 10 años, ya en pareja y estando bien con mi familia, y poder decir y hacer mi evento acá me parece increíble”, siguió Martina.



Y adelantó: “Llevamos a nuestra DJ, una de las mejores de Buenos Aires. Va a haber una sorpresa, una experiencia bien típica de la ciudad. Van a venir muchas mujeres de otras provincias y de Buenos Aires, así como también de Colón y Paraná. No importa si te gustan los hombres o las mujeres o quien te guste, ni cuántos años tengas, tenes que ser mujer para poder venir. Solamente queremos que vengan mujeres, se diviertan, bailen un rato y la pasen bien. Va a estar muy divertido”.