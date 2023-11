Este viernes, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad de los presentes la creación de la Mesa Local de Primera Infancia, una estrategia que se viene desarrollando hace cuatro años en Gualeguaychú, con la participación de diversos organismos de los estados nacional, provincial y local, instituciones y organizaciones de la sociedad civil y ONGs que trabajan con madres gestantes y niños y niñas de hasta seis años (primera infancia).

“Créase la Mesa Local de Primera Infancia, a efectos de constituirse como espacio de coordinación y articulación de las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales de la Primera Infancia, garantizando el acceso universal a bienes y servicios de igual calidad y estableciendo metas de trabajo a corto, mediano y largo plazo, tendientes a garantizar los objetivos mencionados, la cual funcionará en la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social, Ambiente y Salud”, establece el primer artículo de la ordenanza aprobada.

Para entender mejor de qué se trata, Ahora ElDía dialogó con la licenciada Melisa Raffart, a cargo del área de Niñez de la Municipalidad. “La mesa de primera infancia es una estrategia que surgió en el año 2019, que viene acompañada de Unicef junto con la provincia de Entre Ríos. En una primera instancia participaron organismos como el Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia) y Educación, para hacer un primer diagnóstico en diferentes dimensiones, como son la salud, la identidad, la educación, la cultura y el sistema de protección de derechos”, contó.

“Después se sumaron a trabajar Conin, el Hogar de Cristo, la Sedronar, Madres Cuidadoras, diferentes servicios del hospital y la ONG Rompiendo el Silencio, entre otras organizaciones e instituciones que le fueron dando cada vez más pluralidad de voces, tanto a la mesa como al armado de la estrategia”, expresó la funcionaria. Y, sobre los objetivos del dispositivo territorial indicó: “Fuimos la primera ciudad de Entre Ríos en conformar la mesa, es una herramienta muy importante, apuntamos a fortalecer el desarrollo psicosocial de los niños y niñas, a que tengan cobertura de salud, el DNI, la estimulación y la alimentación que necesitan. Debemos apuntar a esa población, porque lo que ocurre en la primera infancia después no se recupera, es fundamental para el desarrollo del ser humano por eso es imprescindible reforzar las estructuras de cuidado”.

A partir de esta experiencia, Gualeguaychú fue seleccionado por Unicef como Municipio MUNA (Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia), que tiene a la primera infancia entre sus líneas de trabajo. Se trata de una de las iniciativas prioritarias del Programa País de Unicef para el período 2021-2025 y tiene como objetivo poner en el centro de la agenda de los gobiernos locales la mejora de su gestión orientada a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, a través del fortalecimiento de sus capacidades y la asistencia técnica.

Actualmente se implementa en 80 municipios de nueve provincias: Además de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán. Y para finales de 2025 se busca llegar a 250 municipios.

Por otro lado, respecto a la aprobación del proyecto de ordenanza por parte del Concejo Deliberante, Raffart apuntó a “la necesidad de institucionalizar el funcionamiento de esta mesa, para que la misma quede instalada más allá de los cambios de gestiones”.

Asimismo, entre los diagnósticos y líneas de trabajo que se llevaron a cabo desde la puesta en funcionamiento de la iniciativa, a mediados de 2019, destacó la cobertura de vacunas y el sistema de promoción de derechos, entre otras tantas líneas de trabajo e intervenciones. “Se hicieron diferentes campañas y estrategias para poder cumplir con la cobertura de vacunas, según las edades de los niños y niñas. También venimos trabajando mucho en el fortalecimiento del sistema de promoción de derechos, para que cada organismo, desde su lugar, resguarde los derechos de esos niños y niñas, y también los de sus madres y familias. Para que se entienda que todos somos responsables de velar por sus derechos, no sólo el área de niñez, o no sólo el Copnaf, o no sólo el centro de salud, cualquier vecino o vecina tiene que animarse a hablar cuando pasa algo o cuando puede aportar a determinada situación”, indicó Raffart.