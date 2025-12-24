El precio de la comida retomó una dinámica ascendente en la segunda semana de diciembre y volvieron a meter presión sobre el cierre inflacionario del año. El aumento semanal estuvo impulsado principalmente por las carnes y las bebidas, en un contexto marcado por factores estacionales, ajustes puntuales y una mayor dispersión de precios en las góndolas, según datos privados del relevamiento minorista más reciente.

Durante la segunda semana de diciembre, los alimentos y bebidas consumidos dentro del hogar registraron una suba del 0,9% semanal. El dato difundido por la consultora Eco Go implica una aceleración de medio punto porcentual respecto de la semana previa y consolida una tendencia que comienza a sentirse con más fuerza en el bolsillo de los hogares. Con este comportamiento, los precios de los alimentos proyectan un incremento cercano al 2,5% para todo diciembre.

Puntualmente lo que respecta a los precios de las comidas que suelen compartirse en las mesas navideñas de los gualeguaychuenses, como el asado o el vitel toné y la típica mesa dulce post brindis, Ahora ElDía realizó un relevamiento para saber el valor de cada uno en nuestra ciudad.

Sin dudas lo que más se encareció el último mes fue la carne vacuna. Tomando el precio promedio entre supermercados y carnicerías, un costillar en la ciudad cuesta $17.500 el kilo, por lo que un costillar entero ronda los $250.000. Mientras que el kilo de asado vale $13.000, la tapa de asado $15.000 y el kilo de matambre $17.000.

Son precios que comparados con el relevamiento realizado el año pasado evidenciaron un aumento de casi el doble, ya que en ese entonces el kilo de asado costaba $8.990.

En este sentido, el típico vitel toné también se encareció mucho, ya que el kilo de peceto se consigue a $20.000.

Además, hay que tener en cuenta que a todo ello se le debe sumar el costo de los acompañamientos, las ensaladas y el pan, además claro de las bebidas alcohólicas y los jugos o gaseosas. En este sentido, el costo del litro de cerveza va de los $3.800 la más económica a superar los $7.000 en las primeras marcas o artesanales. El fernet más vendido se ubica en los $16.000 los 750 cc y la coca $4.220 los 2,25 litros. Por otra parte, las aguas saborizadas promedian los $1.200 el litro.

Lo que respecta a las bebidas típicas para el brindis, la sidra más barata se consigue por $3.700, mientras que una primera marca ronda los $10.000. En cuanto a los espumantes, arrancan en los $5.000 y algunos llegan a costar $16.000 la botella.

Luego viene el turno de la famosa mesa dulce. Los más sanos optan por una ensalada de frutas, mientras que el helado siempre es una buena opción. También están las infaltables garrapiñadas y los turrones, costumbres del hemisferio norte que se colaron en nuestro verano.

Las latas de ensalada de frutas arrancan en los $3.600, mientras que el kilo de helado se consigue en torno a los $20.000, dependiendo la heladería. En cuanto a los turrones navideños parten desde los $1.000 en adelante los más pequeños, y los sobrecitos de garrapiñada se consiguen a $800.

Todos los precios suelen sufrir alguna alteración de acuerdo a la oferta de cada supermercado, por lo cual para cuidar del bolsillo hay que estar permanentemente atento.

Teniendo en cuenta todos estos precios, el armando de una cena navideña económica para una familia tipo de 4 personas, compuesta por 2 kilos de asado, un kilo de helado, 2 turrones y 2 paquetes garrapiñadas, puede rondar los $50.000.