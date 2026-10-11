Lionel Messi seleccionó a los diez jóvenes talentos que, a su criterio, protagonizarán el próximo capítulo del fútbol mundial. Entre los elegidos figura un nombre argentino: Tomás Aranda, el enganche de Boca Juniors de 19 años que comparte generación con las mayores promesas del juego global.

La selección forma parte de la campaña publicitaria denominada “Messi +10, temporada 3”. La iniciativa llega poco después de que el capitán se despidiera de la Selección Argentina en un amistoso ante Benín disputado en el Monumental. El mensaje del spot es claro: “Un legado sobre el que construir. El próximo capítulo comienza aquí”.

La inclusión de Tomás Aranda tiene un trasfondo deportivo, ya que el jugador estuvo en la órbita de la Albiceleste durante la gira de amistosos previa al Mundial 2026. En aquel entonces, compartió entrenamientos con Messi bajo las órdenes del director técnico Lionel Scaloni. Junto al nombre del juvenil, el rosarino escribió: “Proyecto de crack”

Actualmente, Tomás Aranda atraviesa una pausa obligada debido a una fractura en el peroné de su pierna derecha. El joven, nacido en Ciudadela, acumula 32 partidos en el Xeneize y fue bautizado como Chicle por sus compañeros de selección debido a su costumbre de masticar goma de mascar durante los encuentros.

Sobre el jugador, el director técnico Lionel Scaloni había señalado tras su debut ante Honduras:

Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. No sé si lo vieron que entró a la cancha masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije: ‘Sacate el chicle’. Se entrena comiendo chicle. Está tranquilo, se siente tan bien... Es un chico que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo.

La lista de Messi se completa con otros talentos internacionales: Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Max Dowman (Arsenal), Jesús Rodríguez Caraballo (Como), Kees Smit (AZ Alkmaar), Zavier Gozo (Crystal Palace) y Gilberto Mora (Tijuana). En cuanto al fútbol femenino, fueron destacadas Chloe Sarwie (Chelsea), Giovanna Waksman (Lyon) y Lotta Wrede (Hamburgo).