Lionel Messi tendrá este martes su última presentación con la Selección argentina ante el público del país. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Benín desde las 20 en el estadio Monumental, en un partido amistoso que estará acompañado por homenajes, música y distintos espectáculos para despedir al capitán.

La jornada comenzará varias horas antes del partido. La AFA preparó un cronograma especial de shows musicales que se desarrollará en el Monumental desde las 17:30 y continuará después del encuentro.

La apertura estará a cargo de Un Poco de Ruido, a las 17:30, seguido por Sebastián Mendoza, Román, el Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis. Un Poco de Ruido volverá a participar de la animación a las 18:40, mientras que Damas Gratis tendrá su presentación a las 19.

A las 20, antes del comienzo del partido, Fabio Santana interpretará el Himno Nacional Argentino. Durante el entretiempo será el turno de Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

El homenaje continuará una vez terminado el partido. Está previsto un espectáculo con drones, luces, lonas y pirotecnia, seguido por las presentaciones de Soledad Pastorutti y Ulises Bueno, quien realizará su show “Trampa”. Para el cierre de la noche se anunció además una sorpresa musical.

Argentina-Benín: hora y TV

El partido entre Argentina y Benín comenzará a las 20 de este martes 6 de octubre, en el estadio Monumental. Será el tercer y último encuentro de la Selección en esta fecha FIFA, después de las goleadas ante Bolivia por 4-0 y Burkina Faso por 7-0.

El encuentro se podrá ver en vivo por TyC Sports y también estará disponible a través de TyC Sports Play.

Para Messi será su último partido con la camiseta argentina ante el público de nuestro país. El capitán cierra así una etapa de más de dos décadas con la Selección, en la que se convirtió en el futbolista con más partidos y máximo goleador histórico del equipo nacional.

Con la camiseta argentina, Messi conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además del subcampeonato en el Mundial 2026.

La despedida tendrá así todos los ingredientes de una noche especial: el último partido de Messi ante los argentinos, un Monumental colmado y una celebración que combinará fútbol, música y homenajes para cerrar una de las etapas más importantes de la historia de la Selección.