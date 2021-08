Messi emocionado hasta las lágrimas: "hice todo lo posible para quedarme"

El rosarino destacó que “estaba todo arreglado para seguir y a último momento no se pudo hacer por el tema de La Liga (el Fair Play Financiero)”. Además, agregó: “El club no quería endeudarse más. No tengo nada para decirle a Tebas (Javier). Las veces que me lo crucé tuve un saludo cordial”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ElDia de Gualeguaychu (@eldiaonline)

Con respecto a las negociaciones con Barcelona, fue contundente. “Después de las elecciones fui a comer con Laporta (Joan). Estaba convencido de que iba a continuar. Teníamos todo arreglado y no había problemas en el contrato. No tuve dudas y sabíamos lo que teníamos pensado hacer”, manifestó.

El atacante deslizó que “se dicen muchísimas cosas, pero no todas son verdades”. En tanto, añadió: “Había bajado mi ficha en un 50 por ciento y no me pidieron nada más. Así fue todo. Siempre fui transparente con el socio y nunca mentí. Me importaba era decirle la verdad a la gente que tanto medio“.

"Sin dudas es el momento más difícil de mi carrera”, expresó. Sobre otros momentos complicados en su extenso recorrido en el club, explicó: “Tuve muchas derrotas, pero al otro día volvía a entrenar y a tener revancha. Esto es otra cosa. Es el final. No me quería ir y por eso la tristeza”.

El mejor jugador del mundo reveló cuál fue su cuenta pendiente en la institución. “No haber ganado una Champions League más. Uno de mis objetivos es volver a lograrlo y terminar mi carrera con la mayor cantidad de títulos posibles. Quiero alcanzar a Dani Alves (risas)”, sostuvo.