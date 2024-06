El futbolista Lionel Messi posiblemente se someta a estudios médicos este miércoles en la Selección Argentina tras sufrir una dolencia en el aductor de la pierna derecha que no le permitió estar al 100 por ciento durante la agónica victoria ante Chile por 1-0, en el marco de la segunda fecha de la Copa América 2024.

"Qué se yo. Me molesta un poco, pero pude terminar jugando. Espero que no sea nada grave. Fue en el pique de la primera jugada. No sentí un pinchazo, se me puso duro. Me costó moverme con soltura por la molestia. Mañana veré cómo seguimos", admitió Messi en zona mixta, a falta de tres días para el cierre de la fase de grupos contra la necesitada Perú en su Miami adoptiva.

A esta altura es muy probable que el 10 sea preservado, ya que la Albiceleste se aseguró la clasificación y con un punto ganará la zona, independientemente de lo que pase entre Canadá y Chile.

Además, reveló que no se sintió de la mejor manera los días previos al partido y eso también le pudo haber jugado una mala pasada ante Chile.

"Hace un par de días que vengo con dolor de garganta, con fiebre, quizás eso me pasó factura hoy también", explicó Leo y agregó sobre la molestia: "No es algo viejo ni algo que traía, simplemente una contractura. Veremos".

Además, el rosarino fue consultado sobre la posible rotación para el partido con Perú, teniendo en cuenta que ya la Selección Argentina tiene prácticamente asegurado el primer puesto: "Ver cómo se dan estos días, cómo me voy recuperando, pero sí, hoy dimos un paso importante para estar clasificados, pero son muchos partidos seguidos, muchos viajes, empezaremos a pensar en lo que se viene".

(Súper Deportivo/El Once).