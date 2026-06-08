La Selección Argentina ultima detalles para su estreno en el Mundial 2026 y una de las principales noticias pasa por la recuperación de Lionel Messi, quien volverá a tener acción este martes en el amistoso frente a Islandia.

Después de varios días de trabajos específicos y recuperación física tras una distensión en el isquiotibial izquierdo, el capitán argentino ya se encuentra en condiciones de regresar a las canchas y sumar rodaje de cara al compromiso mundialista frente a Argelia, previsto para el 16 de junio.

El rosarino no participó del amistoso ante Honduras, encuentro en el que permaneció en el banco de suplentes mientras continuaba con su puesta a punto física. Sin embargo, en los últimos entrenamientos trabajó con normalidad junto al resto del plantel y evolucionó favorablemente.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni considera fundamental que Messi llegue con ritmo futbolístico al debut mundialista, por lo que la intención es que tenga participación ante Islandia.

Si bien la confirmación del equipo llegará después de la última práctica, todo indica que el capitán podría estar desde el arranque en un once que presentaría varias modificaciones respecto al que se impuso ante Honduras.

Días atrás, Scaloni había transmitido tranquilidad respecto al estado físico del astro argentino. "Leo viene bien. Se entrenó una parte con el grupo y eso es importante. Ya no está totalmente diferenciado. Incluso puede formar parte de alguno de los partidos", había señalado el entrenador.

Más allá de la importancia del amistoso, la prioridad del cuerpo técnico es que Messi alcance su mejor condición física para el inicio de la Copa del Mundo.