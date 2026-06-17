Lionel Messi tuvo una actuación descomunal en el Kansas City Stadium con la anotación de los tres goles para la selección argentina en su presentación ante Argelia por la primera jornada del Grupo J del Mundial 2026 y dejó sus sensaciones ante la prensa después de jugar uno de sus mejores partidos con esta camiseta desde la final de Qatar 2022.

La primera pregunta a la Pulga estuvo vinculada a las razones detrás de su llanto luego de marcar el primer tanto de su colección a los 16 minutos en los Estados Unidos. “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, deslizó sin profundizar en los motivos precisos de esta singular situación.

Su ex compañero en la Albiceleste Juan Pablo Sorín, que se desempeña como cronista de la cadena TUDN, lo entrevistó tras el partido en la zona mixta y le preguntó por su emoción: “Hasta las lágrimas por la familia, por tu familia, y por esta otra familia que es la Selección, ¿no?“. Leo fue breve, pero contundente: ”Sí, sí... La verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Así que se juntaron muchas cosas, pero obviamente también por ellos que es un grupo espectacular que me sostiene, me hace estar feliz".

En otra entrevista, Leo reveló quién es el histórico deportista que lo inspira en este momento de su carrera, donde atraviesa sus últimos años como futbolista profesional: “A mí me gusta jugar al fútbol, desde chiquito y cuando estoy bien doy el máximo. Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, soy muy parecido en ese sentido, siempre quiero dar el máximo, me identifico de esa manera y si estoy bien para hacerlo, lo intentaré”.

“Todo lo que estoy viviendo ahora es de yapa, he llegado más de lo que podría haber llegado a nivel individual y grupal, me sentí muy bien, todo lo que viví es mucho más de lo que soñé cuando era chico”, señaló sobre este presente, que lo tiene como vigente campeón del mundo, y bicampeón de América con un notable rendimiento, a pesar de que en los próximos días cumplirá 39 años.

"ME IDENTIFICO CON RAFA NADAL" 🐐🎾



Lionel Messi se comparó con el tenista español tras ser consultado sobre su "apetito competitivo": "Creo que somos parecidos en ese sentido. Siempre quiero dar el máximo". pic.twitter.com/ZGb20YFv6l — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026

Por otro lado, se refirió al récord que alcanzó tras igualar a Miroslav Klose con 16 goles como máximos artilleros en la historia de los Mundiales: “Es un honor estar ahí, por lo que significa por estar al lado de Klose, Ronaldo, Mbappé, pero al final es estadística y nada más. Es un orgullo poder competir con ellos, no significa nada para mí. Ronaldo es uno de los más grandes y no está primero”. Kylian Mbappé marcó dos goles en la victoria de Francia ante Senegal y quedó con 14 en la selecta nómina.

Por último, analizó lo que dejó el triunfo 3-0 ante Argelia, que tuvo un trámite complejo con un gol anulado a Leo a los cuatro minutos y otro tanto anulado para los africanos en el primer cuarto de hora: “Sabía que iba a ser difícil. Fue un partido complicado, pero estuvimos bien paraditos cuando no teníamos la pelota, el segundo tiempo cambió, los primeros partidos siempre son difíciles. Y se está viendo en el Mundial que nadie regala nada, es un Mundial competitivo, todas las selecciones están trabajadas. Todos los partidos van a ser intensos, parejos”.

Este estreno positivo significó el primer triunfo de una selección sudamericana en el Mundial, luego de que Paraguay, Brasil, Ecuador y Uruguay no pudieron imponerse a Estados Unidos, Marruecos, Costa de Marfil y Arabia Saudita, respectivamente. Y sucedió de la mano del mejor jugador del mundo, quien alcanzó los 120 goles en su partido número 200 con esta camiseta.

La Celeste y Blanca volverá a jugar este lunes desde las 14 (hora argentina) ante Austria en el Dallas Stadium y regresará a ese recinto el sábado 27 para medirse a Jordania a partir de las 23.