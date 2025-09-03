Lionel Messi llegó a la Argentina y aprovechó los días previos al partido por eliminatorias para el Mundial 2026 del jueves ante Venezuela para ir a ver Rocky, la obra de teatro que protagoniza el actor Nicolás Vázquez, amigo cercano al capitán rosarino. El astro argentino arribó al país el lunes para disputar uno de los últimos partidos oficiales con la selección antes de la Copa del Mundo.

El futbolista ingresó al teatro Lola Membrives frente a una multitud de espectadores que esperaba su llegada, ya que las autoridades de seguridad habían desplegado un operativo de vallas. De esta manera, entró con sonrisas y saludos, mientras el público gritaba su nombre y tomaba fotos.

Messi asistió acompañado por su mamá Celia, su papá Jorge, sus dos hermanos -Matías y Rodrigo- y todos sus sobrinos. Su presencia en la sala se mantuvo en reserva hasta el final de la obra, hasta que los espectadores y el propio elenco lo descubrieron.

Una vez finalizada la función, Vázquez invitó a Messi a subir al escenario. Le dedicó unas palabras en agradecimiento y le cedió el micrófono al campeón del mundo para que diera su opinión sobre la obra, quien, como pudo -por los reiterados gritos del público aclamando por él- declaró: “Buenas noches. Fue espectacular, son unos fenómenos todos. Es una noche muy especial. Toda mi familia, que siempre está en Rosario, ahora está en Buenos Aires. Te había prometido que iba a venir y por suerte pude. Nos hiciste disfrutar, la pasamos muy bien. Fue un placer haber compartido esta noche con todos ustedes”.

Después de la obra, Messi asistió al camarín de Vázquez, donde ambos conversaron a solas durante varios minutos. Luego se retiró acompañado por el actor, mientras que en la puerta del teatro lo esperaba aún más gente que cuando ingresó. El jugador caminó entre medio de las vallas saludando al público en dirección a la camioneta que lo transportó y, antes de subirse, se dio un afectuoso abrazo con su amigo.

No se trata de la primera vez que el ídolo albiceleste acompaña a su amigo desde las butacas: en 2016, cuando Messi estuvo en el país en el marco de las eliminatorias para el Mundial Rusia 2018, fue a ver El otro lado de la cama, la obra que Vázquez protagonizó junto a su expareja, Gimena Accardi. En ese entonces, el actor compartió una imagen con el jugador tras la función, al igual que el resto del elenco, que también tuvo su foto.

Messi llegó a la Argentina este lunes junto con su familia, en vísperas del cierre de las eliminatorias. Este jueves, el seleccionado enfrentará a Venezuela en el Estadio Monumental, en un partido que se vivirá con emociones a flor de piel porque podría ser el último encuentro oficial que el rosarino dispute con la Albiceleste en territorio nacional. Además podría liderar la tabla de goleadores de la competencia.

En el partido ante Venezuela estarán presentes todos los que lo apoyaron a lo largo de todo su camino en la selección: Jorge y Celia; sus hermanos, Martín, Matías y María Sol; su esposa, Antonella; y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Ellos no solo tendrán un lugar privilegiado en un palco del estadio, sino que quizás compartan algún momento junto a Messi dentro del campo.

La amistad entre Messi y Vázquez surgió en 2012 en el marco de un amistoso que disputaron la Argentina y Brasil en Estados Unidos que terminó 4 a 3. “No tenía ni idea dónde era Nueva York, yo estaba en Nueva Jersey y ahí me indicaron que estaba a 10 minutos, era un ignorante. Me dejaron entradas para el partido y la empresa sabía que amaba a Messi desde que tenía 17 años, así que cuando llegué me dijeron que el Enano (por Messi) sabía de mi presencia y si quería saludarlo. Yo como cabulero le dije que no sabía si saludarlo porque jugábamos contra Brasil“, explicó el actor años atrás en el programa Poco correctos.

Desde entonces, ambos quedaron en contacto y tuvieron una segunda reunión: influido por Adrián Suar, el goleador invitó al actor a una cena y comenzó un vínculo cercano. Messi y Vázquez se cruzaron numerosas veces después de partidos, en el teatro y otro tipo de situaciones. De hecho, el rosarino participó junto con Antonela Roccuzzo en Como anillo al dedo, conducido por el protagonista de Rocky.

