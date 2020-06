Messi hizo un gol para el triunfo de Barcelona que sigue como único líder

Como se especulaba, Barcelona tuvo la pelota pero no encontró en la etapa inicial la manera de entrarle a un ordenado equipo visitante, que tuvo una muy clara para abrir el marcador: pateó Miguel Angel Guerrero, el balón se metía y Clement Lenglet salvó de manera milagrosa.

Cuando la primera etapa se iba y parecía que en el entretiempo los iba a encontrar en cero, apareció Ansu Fati para sacar un derechazo cruzado que se metió junto palo izquierdo del arquero Iván Cuellar.

Barcelona continuó con su dominio en el complemento y llegó al gol por intermedio del francés Antoine Griezmann, pero el tanto fue anulado por el VAR (milimétrica posición adelantada de Semedo).

Sin embargo, el segundo no tardó en llegar y fue todo de Lionel Messi: el rosarino armó una gran jugada personal, se metió en el área y cayó; no pareció falta, pero el árbitro la cobró (el VAR le dio el visto bueno) y el crack argentino no perdonó. El gol 699 en su carrera.

El resumen del partido

Barcelona cumplió la tarea, sumó la segunda victoria consecutiva en la reanudación del torneo y llegó a los 64 puntos, cinco más que Real Madrid, que ahora estará obligado a ganar para no perderle pisada.

La jornada se inició con el triunfo, como local, de Villarreal ante Mallorca (Pablo Chavarría) por 1 a 0, con gol del colombiano Carlos Bacca; y el empate sin goles entre Getafe y Espanyol (Jonathan Calleri).

La fecha 29 continuará mañana con: Eibar-Athletic Bilbao; Valladolid-Celta; y Osasuna-Atlético Madrid. Jueves: Alavés-Real Sociedad y Real Madrid-Valencia.