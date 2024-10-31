Lionel Messi brindó una entrevista exclusiva en la que respondió un mini cuestionario con preguntas personales y familiares, además de contar cómo le gustaría que el público lo recuerde una vez que se retire del fútbol.

En una charla con el periodista Fabrizio Romano para el medio 433, el campeón del mundo habló sobre su nueva aventura en el Inter Miami y las razones que lo llevaron a unirse a la Major League Soccer (MLS). Con una humildad característica, Messi compartió cómo se sintió atraído por el club de la Florida en un momento clave de su carrera, cuando este recién daba sus primeros pasos. “El momento en que el club estaba recién iniciando coincidió con el mío. Fue una oportunidad que no podía dejar pasar”, explicó Leo.

La conversación también se adentró en su vida familiar y su papel como padre. En casa, Messi disfruta de jugar al fútbol con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. “Siempre estamos con la pelota, ya sea en un partido, jugando a la PlayStation, pasando o tocando” reveló Leo. “Alguno es más ‘calentón’ que otro, a veces les doy consejos, y ellos también me dan consejos”, completó.

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En cuanto a sus gustos personales, Messi compartió que disfruta de otros deportes como el pádel, el básquet y el tenis. También mencionó sus rutinas antes de los partidos: “Escuchar música y tomar mate, dependiendo de la hora.” Cuando se trata de comida, no es amante de lo salado, pero tiene un gusto especial por los postres, especialmente el helado. Y en cuanto a su gusto por los superhéroes, el rosarino dijo que si tuviera un poder especial, le gustaría ser invisible.

El futuro también fue un tema recurrente en la entrevista de Romano, especialmente en relación con el Mundial de 2026. “Me preguntan un montón de veces en Argentina si voy a estar. Quiero empezar bien el año con una buena pretemporada, que no tuve, y de ahí ir viendo”, afirmó Messi. A pesar de la incertidumbre, su enfoque sigue siendo el día a día. “Estamos cerquita y a la vez lejos; en el fútbol pasan muchas cosas todo el tiempo”, continuó el jugador de 37 años.

Por otro lado, se le preguntó sobre cuál sería su próximo paso en el fútbol, a lo que Messi respondió con sinceridad. “No me gustaría ser entrenador, pero no tengo claro en lo que voy a ser. Pienso solo en jugar y en pasarla bien”, explicó.

Messi reflexionó sobre su legado y cómo desea ser recordado por el público: “Que la gente me recuerde como quiera. Soy un agradecido a la carrera que tuve y cumplí el sueño de ganar un Mundial, que tanto peleé y costó. Tuve la suerte de ganar con el Barcelona y con la Selección, y tengo una familia hermosa. Soy un agradecido a Dios. Elijo siempre la familia”.

El astro rosarino también reflexionó sobre las diferencias entre el fútbol en Europa y la MLS: “Hay mucha pasión acá en Estados Unidos, cosa que desconocía. Sabía que la tenían por el básquet o el fútbol americano, pero les apasiona muchísimo el fútbol; las canchas están siempre llenas”, afirmó. Esta nueva perspectiva ha sido fundamental para Messi, quien se ha ido “reinventando por la edad y por el torneo”, adaptándose a las exigencias del fútbol estadounidense.

Finalmente, Messi destacó la ambición de Inter Miami, que “no se pone límites y siempre quiere más”. Su deseo de seguir creciendo tanto en la liga como en el club es palpable. “Estamos felices por el logro reciente, era algo difícil, pero el verdadero título que queremos es la MLS, y estamos mentalizados para eso,” indicó, reconociendo la competencia que enfrentarán en los Playoffs. “Somos uno de los favoritos, pero también hay equipos duros que no nos van a regalar nada. Nos respetan”, sentenció.

(Infobae)