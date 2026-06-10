Lionel Messi protagonizó una graciosa publicidad en la que le pidió a una inteligencia artificial que le pintara el pelo con los colores de la Selección argentina.

“¿Podés poner mis pelos con los colores de la Selección argentina? Pero que se vea natural”, fue el pedido con el que comenzó la publicidad que tiene como protagonista al mejor futbolista de la historia.

Luego de ver cómo le quedaba el pelo en la imagen, el rosarino comentó: “Los chicos se van a reír. Ahora me gustaría ver a todos los jugadores con el pelo así”.

Messi, que en menos de 15 días cumplirá 39 años, disputará su sexto Mundial con la Selección argentina, lo que le permitirá convertirse en el jugador con más participaciones junto al portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa.

La graciosa publicidad que protagonizó Messi