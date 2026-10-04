A la espera de su partido de despedida este martes 6 de octubre ante Benín, una foto que compartió la Selección Argentina en sus redes sociales ya da vueltas al mundo porque mostró el arribo de Lionel Messi al Predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Con un look sobresaliente, el capitán dejó Rosario, donde se encontraba desde hacía dos días, y desembarcó en Buenos Aires para quedar a disposición del entrenador Lionel Scaloni para lo que será su despedida de la Albiceleste.

Tal como estaba previsto, la Pulga no jugó frente a Bolivia en Córdoba y tampoco en la goleada contra Burkina Faso, pero sí lo hará en el Monumental este martes desde las 20, en el tercer y último compromiso de esta ventana.

Por ser su última presentación con esta camiseta, el astro vestirá una camiseta especial, que quedará en su museo personal junto a la montaña de títulos y galardones. La remera tendrá dos franjas verticales grandes de color celeste y una blanca en el medio, con el sol de la bandera nacional en el centro. Además, su nombre y los números estarán en dorado.

Con respecto al seleccionado nacional, Messi arribó porque este domingo desde las 18.30 se entrenaron bajo las órdenes del cuerpo técnico y el lunes será la última práctica -con horario a confirmar- antes del cruce contra Benín. También se espera que tanto él como Scaloni brinden declaraciones en la previa al encuentro.

Fuente: TyC Sports