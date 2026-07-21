Dos días después de la final del Mundial 2026 y una derrota dolorosa, Lionel Messi regresó este martes a la Argentina y completó el viaje hacia Rosario para descansar con su familia. El futbolista de Inter Miami arribó muy temprano y contó con un operativo de apoyo especial para irse a su casa mientras sus admiradores lo esperaban.

El capitán de la selección nacional tomó un vuelo privado que concluyó minutos antes de las 6.30 de la mañana en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas. En menos de media hora completó los trámites de rigor y se retiró a bordo de una de las camionetas que ingresó a la plataforma de la estación de Fisherton.

Unas pocas personas llegaron a acercarse a una de las salidas laterales de la terminal aérea para tratar de saludar al exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG). Otras habían ingresado horas antes al primer piso de un sector del edificio, pero no pudieron ver el avión que trajo al ídolo después de la victoria de España en Nueva Jersey.

La aeronave que trasladó a la Pulga utilizó la nueva pista del Aeropuerto Internacional Rosario. Dado que estaba fuera del alcance del amplio ventanal que suele utilizarse para seguir parte de la actividad en Fisherton, el aterrizaje pasó inadvertido en ese lugar.

Muchas personas no pudieron ingresar a la estación aérea, registró La Capital, pero se quedaron en el playón de estacionamiento a la espera de algún indicio que les permitiera acercarse a Leo, con camisetas de la selección argentina y carteles con mensajes de agradecimiento al campeón mundial en Qatar 2022 y subcampeón el último fin de semana en Estados Unidos.

Varias horas después de la emotiva bienvenida a buena parte del plantel albiceleste en Ezeiza, el capitán tomó un camino diferente pero conocido. Cerca de las 7 de la mañana, Messi y su familia se fueron a bordo de distintas camionetas mientras la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) vigilaba la plataforma.

El astro de 39 años se retiró hacia su casa de Kentucky Club de Campo, en las afueras de Funes, para iniciar sus vacaciones tras la sexta Copa del Mundo de su carrera.