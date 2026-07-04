Lionel Messi abrió el marcador para Selección Argentina contra Cabo Verde 3-2 y llegó a los 20 goles y estiró la diferencia como el máximo anotador en la historia de la diferencia.

Messi llegó al séptimo tanto en este Mundial 2026 y estiró la diferencia con el francés Kylian Mbappé, su más cercano perseguidor, tanto en esta Copa del Mundo como en la tabla histórica. Además, el astro argentino estableció un nuevo récord al marcar en ocho partidos consecutivos en Mundiales.

Al inicio de esta edición fueron superados los 16 que tenía el alemán Miroslav Klose en los cuatro Mundiales que disputó. El alemán marcó cinco goles en 2002, cinco en 2006, cuatro en 2010 y dos en 2014.

Detrás suyo, hasta antes del comienzo del encuentro entre Argentina y Argelia, aparecía Ronaldo Nazario, con 15 conquistas repartidas entre 1998, 2002 y 2006, ya que en 1994 integró el plantel campeón de Brasil, pero no sumó minutos.

Sin embargo, a Messi le bastó un partido en esta edición (vs. Argelia, cuando hizo los tres del 3-0) para alcanzar al histórico artillero alemán nacido en Polonia y un segundo para superarlo, pese a que incluso falló un penal en el inicio del encuentro ante Austria.

Mbappé es otro de los principales candidatos a alcanzar esa marca. El francés acumula 18 goles en apenas tres Mundiales: convirtió cuatro en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y ya seis en Estados Unidos, Canadá y México.

Por otro lado, con el doblete ante Austria, los tres que les había hecho a Argelia y el tiro libre a Jordania, Messi encadena ocho partidos consecutivos marcando en la Copa del Mundo. De esta manera, superó el récord absoluto de Just Fontaine (Suecia 1958) y Jairzinho (México 1970).

La clasificación histórica de goleadores de los Mundiales:

1. Lionel Messi (ARG) - 20 goles en 30 partidos (0,66)

2. Kylian Mbappé (FRA) - 18 goles en 18 partidos (1,00)

3. Miroslav Klose (GER) - 16 goles en 24 partidos (0,67)

4. Ronaldo (BRA) - 15 goles en 19 partidos (0,79)

5. Gerd Müller (GER) - 14 goles en 13 partidos (1,08)

6. Just Fontaine (FRA) - 13 goles en 6 partidos (2,17)

7. Pelé (BRA) - 12 goles en 14 partidos (0,86)