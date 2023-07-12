Lionel Messi, capitán del equipo campeón del mundo en Qatar 2022, protagonizó hoy una campaña de apoyo al seleccionado argentino femenino que participará del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, a partir de próxima semana.



El astro se puso la camiseta alternativa que utilizará el equipo dirigido por Germán Portanova en el torneo que comenzará el próximo 20 de julio en Oceanía.



El campeón del mundo en Qatar 2022 es el protagonista de un video comercial de la marca que viste a los seleccionados nacionales junto a David Beckham, uno de los dueños de Inter Miami, su flamante club; el alemán Leon Goretzka; el exfutbolista inglés Ian Wright; y la actriz estadounidense Jenna Ortega -de la reconocida serie Merlina-. Según el comunicado de la marca, la campaña está dedicada "a los íconos de la próxima generación": la inglesa Alessia Russo, la alemana Lena Oberdorf y la australiana Mary Fowler.



La camiseta alternativa del seleccionado argentino femenino está inspirada en los paisajes de nuestro país.