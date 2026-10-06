Lionel Messi tuvo este lunes su último entrenamiento con la Selección argentina y, a pocas horas de su despedida, compartió en sus redes sociales una serie de fotografías de la jornada junto al plantel y el cuerpo técnico. “Momentos especiales que sé que voy a extrañar”, escribió el capitán junto a una bandera argentina.

El rosarino publicó seis imágenes de su última práctica en el predio de la AFA en Ezeiza. En algunas se lo ve en acción con la pelota y sonriente junto a sus compañeros, mientras que otras muestran al grupo completo, incluido el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y los integrantes del staff.

Messi se había sumado al plantel el domingo y completó junto a sus compañeros la preparación para el partido de este martes ante Benín. En su última práctica, trabajó a la par del resto del equipo, en una jornada que tuvo los primeros minutos abiertos para la prensa.

La publicación llegó en la previa de una noche histórica para el fútbol argentino. Este martes desde las 20, Messi jugará su último partido con la camiseta de la Selección ante Benín, en el estadio Monumental, donde se prepara una despedida especial para el capitán.

Messi había anunciado el 31 de agosto su decisión de retirarse de la Selección después de más de 20 años. Durante ese recorrido disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y consiguió títulos como las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Ahora, antes de salir por última vez a la cancha con la camiseta argentina, el propio Messi resumió en una frase lo que significa este momento: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar…”.