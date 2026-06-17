Con un Lionel Messi brillante, la selección argentina estrenó su chapa de campeón del mundo con una victoria 3-0 ante Argelia con los tres goles convertidos por la máxima figura y emblema de la Albiceleste. De esta manera, quedó como líder del Grupo J en el Mundial 2026 a la espera de lo que suceda en el cruce entre Austria y Jordania de este miércoles a la madrugada.

El primer tiempo parecía darle un inicio perfecto a Messi en su sexto Mundial, pero le invalidaron un gol a los cuatro minutos por un correcto fuera de juego suyo. Instantes después, la Selección recibió un llamado de atención que no pasó por alto: le anularon un tanto a los africanos, también por offside. A partir de ahí, el bicampeón de América hizo respetar los rangos con un inspirado Leo, quien jugó uno de los mejores partidos con esta camiseta desde la final de Qatar 2022.

La paridad se rompió a los 16 minutos en los Estados Unidos con una genialidad entre Rodrigo De Paul y la Pulga. El volante del Inter Miami dio un pase desde atrás de mitad de cancha con varias piernas por delante y le dejó la pelota redonda al 10 en el último tercio. Allí, el mejor jugador del mundo encaró a la defensa rival, buscó el hueco y ensayó un zurdazo que venció las manos de Luca Zidane. Salió a festejarlo de manera eufórica y, en su regreso a la mitad de la cancha, se secó las lágrimas de su rostro, una señal de su emoción a flor de piel.

Luego de esa acción, Lionel Messi se cargó el equipo al hombro, pero lo mejor quedó para el segundo tiempo. El rosarino aprovechó un rebote de Zidane para sellar el 2-0 a los 59′ y convirtió el triplete a los 75′ con un zurdazo esquinado contra un palo. De esta manera, igualó a Miroslav Klose con 16 tantos como máximos goleadores históricos en Copas del Mundo.

A pesar de tener 38 años, el ocho veces ganador del Balón de Oro se mostró en una descomunal forma física y lució totalmente recuperado de la lesión que había sufrido en la previa a la cita mundialista con el Inter Miami. Otro que se mostró en gran nivel fue De Paul, que construyó sociedades y explotó todas las ventajas de un rival que regresó a un Mundial tras 12 años de ausencia.

Argentina fue la primera selección de Sudamérica en ganar después de los traspiés de Ecuador y Paraguay ante Costa de Marfil y Estados Unidos, sumado a los empates de Uruguay y Brasil contra Arabia Saudita y Marruecos, respectivamente.

La Celeste y Blanca volverá a jugar el próximo lunes desde las 14 (hora argentina) contra Austria en el Dallas Stadium y el sábado 27 volverá a ese escenario para chocar ante Jordania desde las 23.