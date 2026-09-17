Lionel Messi volvió a celebrar un título con Inter Miami. El astro argentino abrió el marcador este miércoles en el triunfo por 2-0 frente a Cruz Azul de México, en una nueva edición de la Campeones Cup. El brasileño Casemiro fue el encargado de marcar el segundo tanto para el conjunto estadounidense.

El encuentro enfrentó a los campeones de la Major League Soccer (MLS) y de la Liga MX de la temporada anterior. Con la victoria, Inter Miami volvió a sumar un trofeo a sus vitrinas y Messi amplió una vez más su extenso palmarés.

Además, el capitán argentino alcanzó una nueva marca individual: con su conquista, llegó a los 36 goles en finales a lo largo de su carrera, mientras que también convirtió su tanto número 100 con la camiseta de Inter Miami.

Ojeda volvió a convertir

En otra jornada importante para un futbolista de Gualeguaychú, Martín Ojeda volvió a encontrarse con el gol después de su regreso tras una lesión muscular que lo mantuvo varios partidos fuera de las canchas.

El mediocampista convirtió en la segunda mitad del año y marcó el 1-1 parcial de Orlando City ante Columbus Crew, por las semifinales de la Open Cup de Estados Unidos. Finalmente, el conjunto de Florida cayó por 2-1 y quedó eliminado de la competencia.

Para Ojeda, el tanto significó su regreso al gol luego del desgarro y una señal positiva en su vuelta a la competencia, en un tramo de la temporada en el que busca recuperar ritmo y ser una de las piezas clave en el ataque de Los Leones junto al francés Antoine Griezmann.