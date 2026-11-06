El 6 de abril de 1996, con el partido que San Jose Clash le ganó 1 a 0 a DC United en el Spartan Stadium, comenzó a escribirse la historia de la Major League Soccer. Varios de los capítulos que nutrieron los libros desde entonces los redactó Lionel Messi durante los 39 meses que transcurrieron desde su debut en Inter Miami. Si no ocurre un hecho extraordinario, este sábado, cuando se complete la etapa regular de la temporada 2026, sumará uno más: se convertirá en el primer jugador en terminar en la cima de la tabla de goleadores en dos campañas consecutivas.

El conjunto dirigido por Cristian González se medirá con Charlotte FC desde las 18 en el Nu Stadium en un encuentro en el cual se jugará la chance de quedarse con el segundo puesto en la Conferencia Este. El aporte de Messi podría ser crucial para alcanzar ese objetivo, aunque no tan necesario para que el rosarino se asegure el Botín de Oro, el premio con el que se distingue al máximo anotador de la etapa regular del certamen estadounidense: acumula 26 tantos en 30 partidos y supera por cuatro al croata Petar Musa, de FC Dallas.

Si el delantero balcánico no se despacha con una labor deslumbrante en el choque entre su equipo y Colorado Rapids, el excapitán del seleccionado argentino repetirá el logro que consiguió el año pasado, cuando anotó 29 tantos en 28 partidos, y será el primer jugador en consagrarse goleador del torneo en temporadas consecutivas. Desde aquella campaña inicial en 1996 (el máximo artillero fue Roy Lassiter, del extinto Tampa Bay Mutiny), cinco futbolistas consiguieron dos premios, pero ninguno lo hizo en campañas encadenadas: Predrag Radosavljević (1997 y 2003), Taylor Twellman (2002 y 2005), Jeff Cunningham (2006 y 2009), Chris Wondolowski (2010 y 2012) y Bradley Wright-Phillips (2014 y 2016).

A los 39 años y después de un año extremadamente exigente, que incluyó la disputa de su última Copa del Mundo con el seleccionado nacional, Leo puede convertirse el sábado en el hombre con más goles en la suma de dos temporadas consecutivas: lleva 55 y solo es superado por el venezolano Josef Martínez, quien hizo 31 en 2018 y 27 en 2019 con Atlanta United. Necesita tres para igualarlo. Y dos para ser el primero en encadenar dos campañas con al menos 28 tantos.

Messi, quien en sus años en Barcelona obtuvo seis veces el Botín de Oro y fue el máximo goleador de la Liga de España ocho veces y de la Champions League seis veces, también puede quedarse este sábado con el primer lugar en la tabla de asistencias: lleva 16 y está a una de los líderes en ese rubro, el brasileño Evander da Silva Ferreira (FC Cincinnati) y el español Pep Biel (Charlotte FC). Si lo consigue y termina en la cima de las tablas de anotaciones y de pases-gol, repetirá el logro que ya alcanzó en 2025 (registró 29 goles y 19 asistencias).

Esta catarata de números, que evidencia la vigencia de Messi, lo pone a la cabeza de la lista de candidatos para quedarse con el premio al Jugador Más Valioso (MVP), una distinción que ya logró en las dos campañas completas en las cuales compitió con Inter Miami. En los 31 años de historia de la MLS, ningún futbolista se apoderó de tres premios MVP (Predrag Radosavljević también logró dos, en 1997 y 2003).

Más allá de sus registros individuales, el rosarino debe enfocarse en espolear a Inter Miami para que se quede con el segundo puesto en la Conferencia Este detrás del inalcanzable líder, Nashville SC, el mejor equipo de la competencia. El conjunto de la Florida suma 59 puntos y supera por uno a New England Revolution, al que derrotó 2 a 1 como visitante en la pasada fecha con un gol y una asistencia de Leo. El equipo que cuenta con el exdelantero de Boca Luca Langoni visitará este sábado a Orlando City SC.

El segundo puesto aseguraría a Inter Miami la ventaja de localía tanto en el cruce de la primera ronda de los playoffs, que se disputará al mejor de tres partidos, como en las semifinales de la Conferencia Este, que se resolverán en un solo encuentro. Las etapas de eliminación directa comenzarán el 19 de noviembre, mientras que la final de la liga será el 18 de diciembre.