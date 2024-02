Las estrellas se están alineando para otro encuentro entre Lionel Messi y Kylian Mbappé en un escenario global tras su épica final en el Mundial de Qatar 2022. El torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024 arranca el 24 de julio y Argentina acaba de sumarse a la anfitriona Francia en el elenco de 16 naciones. Así, después que la Sub 23 de Javier Mascherano se garantizara su boleto olímpico el domingo, imponiéndose ante la bicampeona vigente Brasil, la atención de inmediato apuntó a la posibilidad de que el astro rosarino compita por una segunda medalla de oro.

“Un jugador como él tiene las puertas abiertas para que nos acompañe”, se abrió el entrenador argentino, un hombre muy cercano de Messi y compañero del equipo que se consagró en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. "Dependerá de él y de sus compromisos, obviamente”.

Mascherano reveló que Messi lo llamó para felicitar al equipo que disputó el Preolímpico en Venezuela: “Nos felicitó, estaba muy contento". Todos sabemos que Leo es muy hincha de la Selección y sigue a todas las selecciones juveniles. Encantado (de citarlo para París 2024)”, añadió.

Mbappé, por su parte, ha dicho varias veces que desea representar a Francia en los Juegos que se disputarán en su país. La final del fútbol masculino será el 9 de agosto en el Parque de los Príncipes, el estadio de su club Paris Saint-Germain.

Mbappé y Messi fueron compañeros del PSG cuando acudieron a la Copa del Mundo en Qatar y animaron en el estadio Lusail quizás la mejor final de la historia, y que acabó con Argentina alzando el trofeo.

Messi estampó dos goles y Mbappé firmó tres en un electrizante 3-3, con Francia remontando para primero forzar un tiempo extra y luego la tanda de penales que Argentina ganó gracias a las atajadas de Emiliano Dibu Martínez y el acierto final de Gonzalo Montiel.

“Quiero escribir mi nombre en la historia de la selección francesa como el futbolista que marcó diferencia. Para todo deportista, los Juegos Olímpicos ocupan un lugar especial”, le blanqueó el crack galo a la revista GQ.

Pero la cosa no es tan sencilla como con una expresión de deseo de un astro de querer ir a un torneo olímpico que se escenificará a fines de julio y comienzos de agosto.

El reglamento de la FIFA establece que cada equipo olímpico puede llevar a tres jugadores mayores de 23 años para el torneo masculino. No hay restricción de edad para las mujeres.

Lo complicado es que los clubes de los jugadores —el Inter Miami de Messi y el PSG (por ahora) de Mbappé— no tienen la obligación de cederlos para los Juegos Olímpicos porque el torneo no está en el calendario internacional que dicta cuándo los clubes deben liberar a los jugadores a sus selecciones nacionales.

Además, Messi y Mbappé estarán comprometidos con sus selecciones en competiciones muy importantes unas semanas antes. Argentina defenderá el título de la Copa América que se jugará en Estados Unidos y Francia tiene por delante la Eurocopa en Alemania. Ambas finales será el 14 de julio, apenas 10 días antes de la apertura del fútbol olímpico, con les Bleus como locales en Marsella.

Disputar un torneo continental, seguido por los Juegos Olímpicos, implica una gran exigencia en lo físico, especialmente para jugadores de clubes europeos.

El caso Neymar y el guiño de Guardiola para Messi

En 2016, Neymar —entonces compañero de Messi en el Barcelona— era pretendido para ser el estandarte de la anfitriona Brasil en la puja por el oro en sus Juegos de Río de Janeiro 2016. Neymar se perdió la edición especial de la Copa América en mismo año para ser el capitán del equipo que conquistó el oro en el estadio Maracaná. Hizo el gol para el 1-1 en la final ante Alemania y luego se hizo cargo del remate decisivo en la tanda de penales.

Messi también tiene su historia particular con Barcelona y los Juegos Olímpicos, algo que derivó en un litigio legal previo a la cita de 2008. El club catalán ganó el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, acompañado por otros dos clubes, al ampararse con el reglamento de la FIFA que les otorga el derecho de vetar la convocatoria de jugadores como Messi, entonces con 21 años, ir a unos Juegos Olímpicos.

Sin embargo, el recién nombrado nuevo DT del Barcelona aceptó los deseos de su estrella en ascenso de perderse parte de la pretemporada y la fase previa de la Champions League para pasar tres semanas en China. Ese técnico, nada menos que Pep Guardiola, acertó con su decisión. Messi regresó con una medalla de oro y acabó iluminando a un Barcelona que completó un triplete Champions League, Liga de España y Copa del Rey.

La situación laboral de Mbappé para julio es incierta. Su contrato con el PSG finaliza en junio y siempre ha estado en la mira del Real Madrid.

El deseo del Madrid de fichar a un crack de 25 años quizá signifique asentir a un pedido de Mbappé de estar en los Juegos Olímpicos, incluso si su incorporación al club se retrase hasta después del comienzo de la temporada en España.

La selección olímpica de Francia es dirigida por Thierry Henry, unos de los integrantes del equipo que ganó el Mundial 1998. Henry aún no sabe a quiénes podrá convocar para un torneo en el que también estarán España, Ucrania, Estados Unidos e Israel. “Si me lo piden, estaría encantado de ir. Pero si no se da, lo entenderé”, sostuvo Mbappé en esa misma entrevista.

El dilema de los tres mayores: Messi y ¿quienes dos más?

Si Messi finalmente decide ir a París 2024 -nunca dijo que sí, pero tampoco dijo que no-, Mascherano tendrá otros dos mayores de 23 años para convocar, tal como sucedió con Roberto Ayala, Gabriel Heinze y Cristian Kily González en Atenas 2004 y Nicolás Pareja, Juan Román Riquelme y el propio Mascherano en Beijing 2008. Ángel Di María es otro que sonó fuerte y hasta recibió el beneplácito del Jefecito, pero en los últimos días avisó que su última cita en la Selección será en la Copa América.

Así, entre los más experimentados, los que asoman como opciones para sumar experiencia para el plantel serían un arquero (¿Emiliano Dibu Martínez?), un defensor (¿Nicolás Otamendi o Cristian Cuti Romero?) y un goleador (¿Julián Álvarez?). Hay que tener en cuenta que en el menú de jugadores menores de 23 años está Enzo Fernández entre los campeones del mundo en Qater. Y que podrían ser citados sin recurrir a la excepción. Alejandro Garnacho (Manchester United), Facundo Buonanotte (Brighton), Nico Paz (Real Madrid), Matías Soulé (Frosinone), Carlos Alcaraz (Juventus), Alan Varela (Porto), Lucas Beltrán (Fiorentina), Alejo Vélez (Sevilla) y Luka Romero (Almería).