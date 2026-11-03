Los últimos días han significado una lluvia de malas noticias dentro del mercado de la maquinaria agrícola: primero fue el estallido de la crisis en Pauny, luego los fuertes problemas que se conocieron también en Plantium y ahora se suma al listado Metalfor.

La fábrica de pulverizadoras, fertilizadoras y otros equipos de Marcos Juárez (Córdoba) informó en un comunicado que decidió solicitar la apertura de su concurso preventivo ante los tribunales de esa ciudad.

“La decisión tiene como objetivo central proteger la continuidad de la compañía, ordenar sus obligaciones dentro del marco previsto por la ley y evitar que acciones individuales continúen afectando el patrimonio y la capacidad operativa de una empresa que sigue produciendo, vendiendo, entregando equipos y atendiendo a sus clientes”, indicó.

LA CRISIS DE METALFOR

Cabe recordar que, al presentar ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) sus estados contables al segundo trimestre, la empresa que encabeza Eduardo Borri había reconocido una crisis “financiera y organizacional” y anunciado a sus inversores que planea “disminuir significativamente” su estructura.

Ahora, el paso siguiente fue recurrir al concurso preventivo para negociar la deuda con sus acreedores.

“El concurso preventivo constituye una herramienta destinada a preservar la empresa en marcha y generar las condiciones necesarias para que su operación sea sostenible y pueda volver a crecer, esperamos que rápidamente y con el acompañamiento de todos quienes forman parte de su actividad”, justificó Metalfor.

Y añadió: “Así, Metalfor continúa operando, produciendo y comercializando. La producción, las entregas, el abastecimiento de repuestos, el servicio técnico y nuestra red comercial continúan formando parte central de nuestro plan de continuidad. La presentación concursal busca precisamente proteger esa capacidad”.

Además, la firma recordó que tiene más de cinco décadas de historia, miles de clientes, productos ampliamente validados, ingeniería propia, una red nacional de comercialización y servicio y, sobre todo, un equipo humano que permitió construir todo lo anterior.

“La compañía inicia ahora una nueva etapa. El desafío es importante, pero también lo es nuestra decisión de continuar”, subrayó.