¿Meten preso al ex GH Cristian U? Condenado por "lesiones graves"

El ex ganador de Gran Hermano había sido denunciado por un joven que aseguró que "lo agarró del cuello con una mano y con la otra le empezó a pegar" provocándole una fractura con hundimiento de órbita. No es un buen día para ser Cristian Urrizaga, mejor conocido como Cristian U. El ex ganador de Gran Hermano fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión en suspenso por lesiones graves. La denuncia fue hecha hace tres años por un joven que acusó al amante de los perros de haberlo agredido, provocándole varias fracturas, durante una pelea en un boliche porteño. Al mismo tiempo, el ex Combate a su vez protagonizó un intenso cruce con Sol Pérez, quien ratificó su denuncia por “acoso sexual” en su contra. Tras el fallo en primera instancia que lo condena, el mediático acusó a la jueza y al fiscal de la causa de querer mediatizar el tema. "Mientras la sentencia no esté firme, esto es cualquier cosa”, explicó.El hecho ocurrió el 5 de agosto de 2016 en el boliche Kika, ubicado en Palermo. Según la defensa del joven damnificado, se tropezó accidentalmente con Cristian U, quien "lo agarró del cuello con una mano y con la otra le empezó a pegar" provocándole una fractura con hundimiento de órbita (una lesión en los huesos que rodean los ojos) y un corte en el rostro. El ex GH señaló que llevará su caso hasta la Corte Suprema advirtiendo que es una “burrada” lo que hizo la jueza. “No pueden sentenciar a alguien si no hay pruebas. Todos los testigos del supuesto damnificado declararon que no me vieron pegarle", dijo.Según detalló, agarró del cuello y tiró al joven que lo denunció porque “agarró a mi novia, la apoyó y le empezó a bailar. Entonces yo lo saqué", relató Cristian y agregó: “El producto de la caída fue mía, porque lo tiré. Yo actué en defensa de mi novia…. La cuestión era sacarlo, no era lastimarlo". Al mismo tiempo, señaló que su condición de “famoso” le jugó en contra debido a que los jueces y los fiscales “necesitan que las causas se hagan públicas para tomar notoriedad”. “Me están usando. El problema mío con la Justicia fue que me quisieron hacer firmar un abreviado por un año y ocho meses, y yo dije que no iba a firmar por algo que no hice”, manifestó.Y siguió: "Esas son herramientas de la Justicia para no laburar. Tienen tantas causas abiertas que lo prefieren arreglar con un abreviado y como les dije que no... Me están extorsionando porque quieren hacer esto mediático. Una vez que me revoquen todo esto voy a salir a denunciar al fiscal y a la jueza para demostrar que son unos extorsionadores".