México terminó con puntaje ideal. El Tri se impuso por 3-0 y eliminó a República Checa, en el mítico estadio Azteca, en el cierre del Grupo A del Mundial 2026. El equipo de Javier Aguirre finalizó como líder y aguarda por conocer su rival en dieciseisavos de final, mientras que Sudáfrica venció a Corea del Sur y pasó segundo: los asiáticos están terceros y comprometieron su clasificación a la próxima instancia.

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Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo fueron los autores de los goles del triunfo para los mexicanos. A su vez, el veterano Guillermo Ochoa entró en el segundo tiempo y tuvo su debut: a sus 40 años, sumó minutos en su sexta Copa del Mundo (récord que comparte con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, nada menos).

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México cerró una fase de grupos ideal: ganó sus tres partidos, convirtió seis goles y no recibió ninguno. Ahora, espera por conocer su rival en dieciseisavos de final (será el tercero del Grupo C, E, F, H o I). El duelo de esta instancia se disputará en el estadio Azteca el martes 30 de junio a las 22 (horario de Argentina).

Fuente: TyC Sports.