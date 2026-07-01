La Selección Mexicana venció 2-0 a Ecuador en el Estadio Ciudad de México y aseguró su pase a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre aprovechó la localía y mostró solidez táctica para dominar a la selección ecuatoriana. Julián Quiñones abrió el marcador con una definición destacada y Raúl Jiménez amplió la ventaja tras una jugada colectiva. La defensa mexicana respondió ante los intentos de Ecuador en la recta final, mientras el VAR y las decisiones arbitrales influyeron en los minutos de cierre.

Con este resultado, México quedó a la espera de enfrentar en octavos de final a Inglaterra o República Democrática del Congo. Aguirre encaró un nuevo reto ante rivales de mayor jerarquía internacional, con el objetivo de avanzar y consolidar el papel del país anfitrión. La expectativa quedó puesta en mantener la contundencia ofensiva y la disciplina defensiva para superar el próximo desafío en la Copa del Mundo.